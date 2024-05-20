https://crimea.ria.ru/20240520/vyyavlen-novyy-subshtamm-koronavirusa-kp2--kak-deystvuet-na-organizm-1137424059.html

Выявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм

Выявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Выявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм

Выявлен новый субштамм коронавируса "FLiRT". Насколько он опасен и каковы его симптомы, рассказал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН,... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T17:10

2024-05-20T17:10

2024-05-20T17:10

коронавирус

геннадий онищенко

новости

здоровье

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Выявлен новый субштамм коронавируса "FLiRT". Насколько он опасен и каковы его симптомы, рассказал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.По словам академика РАН, по симптоматике "FLiRT" не тяжелее, чем были все остальные штаммы коронавируса. Ждать от него агрессивного воздействия на организм человека не стоит."Базой у него (субштамма KP.2 – ред.) является "Омикрон". Он более лоялен к человеческому организму, хотя и более контагиозен", – уточнил Онищенко.По классификации ВОЗ, "FLiRT" не является опасным, а представляет интерес. И за ним нужно вести постоянный мониторинг.По информации Онищенко, "FLiRT" устойчив во внешней среде и определяется в сточных водах."Он есть уже давно везде. Распространяется с марта месяца", – сказал главный санитарный врач.Также Онищенко рассказал, что по данным американской санитарной службы (CDC), "FLiRT" быстро распространяется в США: за неделю заболеваемость выросла с 16% до 28,2%, рост сравнялся с JN.1 и продолжает увеличиваться.Геннадий Онищенко напомнил о мерах профилактики коронавируса: мыть руки, не посещать крупные мероприятия с большим количеством людей, носить маски – особенно это важно для пожилых людей."Сверхагрессивности нового штамма я не ожидаю. Это подтверждение того, что COVID стал банальной инфекцией. Он, как и грипп, меняется. KP.2, наверное, будет доминировать в разных странах, в том числе в нашей стране. Но не надо сеять панику среди людей", – заключил Геннадий Онищенко.Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России не выявлено случаев заражения новым субштаммом коронавируса "FLiRT".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19COVID-19 пошел на спад: сколько новых случаев в Крыму и СевастополеВирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, геннадий онищенко, новости, здоровье, ран, роспотребнадзор, здравоохранение в россии