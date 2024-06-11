https://crimea.ria.ru/20240611/novye-shtammy-koronavirusa-umeyut-obkhodit-immunitet-1138013007.html
Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет
Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет
Имеющегося иммунитета может быть недостаточно для каждого нового штамма коронавируса, поэтому сегодня существует риск заболеть. Об этом РИА Новости сообщила... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T09:23
2024-06-11T09:23
2024-06-11T09:23
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Имеющегося иммунитета может быть недостаточно для каждого нового штамма коронавируса, поэтому сегодня существует риск заболеть. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" Омикрона. По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса.В конце мая начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад рассказала РИА Новости Крым, что сейчас на полуострове циркулируют привычные штаммы коронавируса. Случаев нового варианта FLiRT в Крыму и Севастополе не фиксировали. Эксперт также призывает жителей полуострова не паниковать и подчеркивает: в настоящее время COVID-19 не следует рассматривать в отделении от общей статистики по ОРВИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях КрымаКоронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизилсяВыявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, анна попова, роспотребнадзор, новости, здоровье, здравоохранение в россии
Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет
Риск заболеть новым штаммом коронавируса существует – Попова