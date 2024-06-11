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Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет
Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет
Имеющегося иммунитета может быть недостаточно для каждого нового штамма коронавируса, поэтому сегодня существует риск заболеть. Об этом РИА Новости сообщила... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T09:23
2024-06-11T09:23
коронавирус
распространение коронавируса в рф
анна попова
роспотребнадзор
новости
здоровье
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Имеющегося иммунитета может быть недостаточно для каждого нового штамма коронавируса, поэтому сегодня существует риск заболеть. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" Омикрона. По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса.В конце мая начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад рассказала РИА Новости Крым, что сейчас на полуострове циркулируют привычные штаммы коронавируса. Случаев нового варианта FLiRT в Крыму и Севастополе не фиксировали. Эксперт также призывает жителей полуострова не паниковать и подчеркивает: в настоящее время COVID-19 не следует рассматривать в отделении от общей статистики по ОРВИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях КрымаКоронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизилсяВыявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм
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РИА Новости Крым
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, анна попова, роспотребнадзор, новости, здоровье, здравоохранение в россии
Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет

Риск заболеть новым штаммом коронавируса существует – Попова

09:23 11.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбследование на коронавирус
Обследование на коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Имеющегося иммунитета может быть недостаточно для каждого нового штамма коронавируса, поэтому сегодня существует риск заболеть. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В силу того, что каждый следующий геновариант вируса умеет обходить иммунитет, сформированный предыдущими вирусами, этот показатель трудно исчисляем. Поэтому сегодня есть опасность подхватить новый вариант коронавируса - тот, от которого у нас пока еще нет защиты", - заявила Попова.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" Омикрона. По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса.
В конце мая начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад рассказала РИА Новости Крым, что сейчас на полуострове циркулируют привычные штаммы коронавируса. Случаев нового варианта FLiRT в Крыму и Севастополе не фиксировали. Эксперт также призывает жителей полуострова не паниковать и подчеркивает: в настоящее время COVID-19 не следует рассматривать в отделении от общей статистики по ОРВИ.
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