https://crimea.ria.ru/20240611/novye-shtammy-koronavirusa-umeyut-obkhodit-immunitet-1138013007.html

Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет

Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет

Имеющегося иммунитета может быть недостаточно для каждого нового штамма коронавируса, поэтому сегодня существует риск заболеть. Об этом РИА Новости сообщила... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T09:23

2024-06-11T09:23

2024-06-11T09:23

коронавирус

распространение коронавируса в рф

анна попова

роспотребнадзор

новости

здоровье

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Имеющегося иммунитета может быть недостаточно для каждого нового штамма коронавируса, поэтому сегодня существует риск заболеть. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" Омикрона. По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса.В конце мая начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад рассказала РИА Новости Крым, что сейчас на полуострове циркулируют привычные штаммы коронавируса. Случаев нового варианта FLiRT в Крыму и Севастополе не фиксировали. Эксперт также призывает жителей полуострова не паниковать и подчеркивает: в настоящее время COVID-19 не следует рассматривать в отделении от общей статистики по ОРВИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях КрымаКоронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизилсяВыявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, анна попова, роспотребнадзор, новости, здоровье, здравоохранение в россии