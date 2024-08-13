https://crimea.ria.ru/20240813/onischenko-nazval-glavnuyu-opasnost-novogo-podvida-omikrona-jn1-1139566205.html

Онищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1

Онищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1 - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Онищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1

Новый подвид "Омикрона" JN.1, который стремительно распространяется в мире, легче переносится организмом, однако есть высокий риск серьезных осложнений, в том... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T14:50

2024-08-13T14:50

2024-08-13T14:50

распространение коронавируса в рф

коронавирус

здоровье

геннадий онищенко

общество

новости

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Новый подвид "Омикрона" JN.1, который стремительно распространяется в мире, легче переносится организмом, однако есть высокий риск серьезных осложнений, в том числе для сердечно-сосудистой системы. Об этом предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам специалиста, на сегодняшний день мутация JN.1 активно вытесняет другой подвид штамма коронавируса "Омикрон" – BA.2.86"JN.1 – это тоже "Омикрон" <…>. Это единственная мутация, которая стала ключом к тому, чтобы вирус избегал реакции антител. Именно поэтому он сейчас так резко взял старт и начинает очень активно вытеснять штамм BA.2.86. Это означает, что (на данную мутацию) иммунитет не вырабатывает антитела. Поэтому он легче переживается человеческим организмом", – сказал Онищенко.В то же время некоторые зараженные JN.1 могут испытывать симптомы, схожие с пищевым отравлением – диарею, рвоту, боли в животе, уточнил специалист. Кроме того, данная мутация "Омикрона" может вызвать серьезные осложнения.Ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал, что за последнюю неделю заболеваемость ковидом увеличилась в России на 29,1%. Роспотребнадзор в свою очередь отмечал, что доминирующим штаммом остается "Омикрон".Ранее Онищенко сообщило выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" "Омикрона". По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса. По состоянию на конец мая Роспотребнадзор сообщил о выявлении 178 подтвержденных случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый штамм COVID-19 обнаружен на УкраинеЧисло случаев COVID-19 в Крыму растетНовые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, коронавирус, здоровье, геннадий онищенко, общество, новости, здравоохранение в россии