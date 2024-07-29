Рейтинг@Mail.ru
Число случаев COVID-19 в Крыму растет - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240729/chislo-sluchaev-covid-19-v-krymu-rastet-1139207590.html
Число случаев COVID-19 в Крыму растет
Число случаев COVID-19 в Крыму растет - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Число случаев COVID-19 в Крыму растет
В Крыму за неделю выросло число случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Крыму и... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T21:22
2024-07-29T21:22
коронавирус
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
здоровье
крым
новости крыма
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124304289_0:43:1528:903_1920x0_80_0_0_f7d0c6d27392258a59fd7c2e7a7f625c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю выросло число случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным Роспотребнадзора, в Севастополе зарегистрирован 79 случаев новой коронавирусной инфекции за неделю, что соответствует показателям предыдущей недели.Жителям полуострова, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ведомстве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона продолжается.Неделе ранее в Крыму также регистрировали рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению. На территории республики фиксировали 62 случая, в Севастополе - 71.Имеющегося иммунитета может быть недостаточно для каждого нового штамма коронавируса, поэтому сегодня существует риск заболеть, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечьсяКомары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в КрымуНужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124304289_60:0:1500:1080_1920x0_80_0_0_7ce9cc9edd88a147e154096d4e5c55fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, крым, новости крыма, роспотребнадзор
Число случаев COVID-19 в Крыму растет

Роспотребнадзор: в Крыму повышается уровень заболеваемости коронавирусом

21:22 29.07.2024
 
Коронавирус
Коронавирус
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю выросло число случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На территории Республики Крым зарегистрирован за истекшую неделю 71 случай новой коронавирусной инфекцией, это выше чем на предыдущей неделе", - сказано в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, в Севастополе зарегистрирован 79 случаев новой коронавирусной инфекции за неделю, что соответствует показателям предыдущей недели.
Жителям полуострова, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ведомстве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона продолжается.
Неделе ранее в Крыму также регистрировали рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению. На территории республики фиксировали 62 случая, в Севастополе - 71.
Имеющегося иммунитета может быть недостаточно для каждого нового штамма коронавируса, поэтому сегодня существует риск заболеть, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму
Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма
 
КоронавирусЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеКрымНовости КрымаРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:46Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму
21:33Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом
21:22Число случаев COVID-19 в Крыму растет
20:37В Севастополе тушат пожар на улице Нефтяная
20:1810 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен
19:45Новый Херсонес готов к открытию - фотолента
19:08В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
18:49Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов
18:31Космонавт – это везение: Герой России Сергей Залетин
17:56Новые граждане РФ будут служить 2 года: Дума рассматривает поправку
17:26Выстрелил в спящую: крымчанин осужден за попытку убийства из ревности
17:0155 пострадавших госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом
16:35Победа Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФ
16:26Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области
16:10Группа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поезде
16:03Экс-мэру города в Крыму вменяют получение взятки в 1,5 млн рублей
15:4715 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде
15:45Ракеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнение
15:33ВСУ пытались атаковать две области РФ воздушными шарами и беспилотниками
15:24ЧП в Карелии - в зону подтопления могут попасть 10 населенных пунктов
Лента новостейМолния