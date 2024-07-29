https://crimea.ria.ru/20240729/chislo-sluchaev-covid-19-v-krymu-rastet-1139207590.html

Число случаев COVID-19 в Крыму растет

Число случаев COVID-19 в Крыму растет - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Число случаев COVID-19 в Крыму растет

В Крыму за неделю выросло число случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Крыму и... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T21:22

2024-07-29T21:22

2024-07-29T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю выросло число случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным Роспотребнадзора, в Севастополе зарегистрирован 79 случаев новой коронавирусной инфекции за неделю, что соответствует показателям предыдущей недели.Жителям полуострова, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ведомстве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона продолжается.Неделе ранее в Крыму также регистрировали рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению. На территории республики фиксировали 62 случая, в Севастополе - 71.Имеющегося иммунитета может быть недостаточно для каждого нового штамма коронавируса, поэтому сегодня существует риск заболеть, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечьсяКомары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в КрымуНужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, крым, новости крыма, роспотребнадзор