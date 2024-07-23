https://crimea.ria.ru/20240723/uroven-zabolevaemosti-covid-19-v-krymu-rastet--1139078225.html
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет
В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T16:18
2024-07-23T16:18
2024-07-23T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе заболеваемость сохраняется на уровне предыдущей недели - за истекшую неделю зарегистрирован 71 случай. "Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также на объектах транспорта, при посещении медорганизаций и соцучреждений", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона продолжается.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, роспотребнадзор, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет
Роспотребнадзор: в Крыму повышается уровень заболеваемости коронавирусом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 62 случая новой коронавирусной инфекции. Это выше, чем на предыдущей неделе", - сообщили в ведомстве.
В Севастополе заболеваемость сохраняется на уровне предыдущей недели - за истекшую неделю зарегистрирован 71 случай.
"Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также на объектах транспорта, при посещении медорганизаций и соцучреждений", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона продолжается.