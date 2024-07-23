https://crimea.ria.ru/20240723/uroven-zabolevaemosti-covid-19-v-krymu-rastet--1139078225.html

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет

В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T16:18

2024-07-23T16:18

2024-07-23T16:18

коронавирус

распространение коронавируса в рф

коронавирус в крыму

роспотребнадзор

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126827115_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_68b495815641e394b2e5954db3fee605.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе заболеваемость сохраняется на уровне предыдущей недели - за истекшую неделю зарегистрирован 71 случай. "Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также на объектах транспорта, при посещении медорганизаций и соцучреждений", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона продолжается.

https://crimea.ria.ru/20240611/novye-shtammy-koronavirusa-umeyut-obkhodit-immunitet-1138013007.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, роспотребнадзор, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе