https://crimea.ria.ru/20240721/v-rf-vyyavleny-sluchai-zabolevaniya-likhoradkoy-zapadnogo-nila-kak-uberechsya-1139024246.html
В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься - РИА Новости Крым, 21.07.2024
В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
В России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T12:31
2024-07-21T12:31
2024-07-21T12:31
роспотребнадзор
новости
россия
здоровье
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/59/1118355920_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10301163927aee8eade517f79066605e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.Вирус эндемичный для юга страны, теперь встречается в Центральной части России и Поволжье из-за потепления, констатируют в ведомстве и напоминают о необходимости защищаться от укусов комаров, которые являются главными переносчиками болезни.Для защиты специалисты советуют использовать репелленты, антимоскитные сетки, фумигаторы, следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах. При посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. При продолжительных дождях и теплой погоде в Крыму возможны вспышки лихорадки Западного Нила, особенно высока такая вероятность на Южном берегу полуострова, пояснял ранее главный врач территориального отдела Роспотребнадзора по Феодосии, Судаку и Кировскому району Василий Мизин.Читайте также на РИА Новости Крым:Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в КрымуКомариные укусы: в чем опасность и как лечить – советы дерматологаЧем похожи лихорадка Западного Нила и коронавирус
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/59/1118355920_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2c76af64dad90ddad42e02a4983b2cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, новости, россия, здоровье, здравоохранение в россии
В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
В России выявили случаи лихорадки Западного Нила – Роспотребнадзор