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В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься - РИА Новости Крым, 21.07.2024
В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
В России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T12:31
2024-07-21T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.Вирус эндемичный для юга страны, теперь встречается в Центральной части России и Поволжье из-за потепления, констатируют в ведомстве и напоминают о необходимости защищаться от укусов комаров, которые являются главными переносчиками болезни.Для защиты специалисты советуют использовать репелленты, антимоскитные сетки, фумигаторы, следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах. При посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. При продолжительных дождях и теплой погоде в Крыму возможны вспышки лихорадки Западного Нила, особенно высока такая вероятность на Южном берегу полуострова, пояснял ранее главный врач территориального отдела Роспотребнадзора по Феодосии, Судаку и Кировскому району Василий Мизин.Читайте также на РИА Новости Крым:Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в КрымуКомариные укусы: в чем опасность и как лечить – советы дерматологаЧем похожи лихорадка Западного Нила и коронавирус
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роспотребнадзор, новости, россия, здоровье, здравоохранение в россии
В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься

В России выявили случаи лихорадки Западного Нила – Роспотребнадзор

12:31 21.07.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

"Специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за рубежом. В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых – завозные", – сказано в сообщении.

Вирус эндемичный для юга страны, теперь встречается в Центральной части России и Поволжье из-за потепления, констатируют в ведомстве и напоминают о необходимости защищаться от укусов комаров, которые являются главными переносчиками болезни.
Для защиты специалисты советуют использовать репелленты, антимоскитные сетки, фумигаторы, следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах. При посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.
Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. При продолжительных дождях и теплой погоде в Крыму возможны вспышки лихорадки Западного Нила, особенно высока такая вероятность на Южном берегу полуострова, пояснял ранее главный врач территориального отдела Роспотребнадзора по Феодосии, Судаку и Кировскому району Василий Мизин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму
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Чем похожи лихорадка Западного Нила и коронавирус
 
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