https://crimea.ria.ru/20240706/kak-uberechsya-ot-kholery-i-drugikh-kishechnykh-infektsiy-v-krymu--sovet-vracha-1138628303.html

Как уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму – совет врача

Как уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму – совет врача - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Как уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму – совет врача

Летом в Крыму традиционно возрастает количество кишечных инфекций. Однако в этом сезоне следует быть особенно бдительными по поводу холеры: тщательно мыть руки, РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T20:20

2024-07-06T20:20

2024-07-06T20:20

крым

холера

безопасность

галина буглак

радио "спутник в крыму"

инфекции

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Летом в Крыму традиционно возрастает количество кишечных инфекций. Однако в этом сезоне следует быть особенно бдительными по поводу холеры: тщательно мыть руки, фрукты и овощи, а также не покупать продукты сомнительного качества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак."Есть инфекции, которые всегда циркулируют в Крыму. Для кишечных инфекций здесь благоприятный климат: тепло, влажно, миграция и скученность людей. Но сейчас особенно важно быть бдительными по поводу холеры", - сказала она.По ее словам, Крым - очень благоприятная зона для эпидемиологических вспышек, в том числе, и холеры.Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят профилактические мероприятия среди медработников, а также информируют о них граждан, находящихся на территории Республики Крым.Также она отметила, что "как только начинался ковид, на долгое время прекратились инфекции - вирусные, кишечные. Просто по той причине, что люди начали мыть и обрабатывать руки".Ранее РИА Новости Крым рассказали в Министерстве здравоохранения республики, что в регионе с начала лета увеличилось число вызовов "скорой" на случаи, связанные с травмами и острыми кишечными инфекциями.4 июля власти Феодосии сообщили о временном запрете купания из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Ограничение снимут после завершения ремонтных работ и анализа проб воды в заливе. Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма.В конце минувшей недели руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила РИА Новости Крым, что в Крыму случаев холеры не выявлено. Мониторинг ведется с весны в плановом порядке. При этом в СМИ появилась информация, что в Херсонской области работают эксперты референс-центра по мониторингу за холерой. Дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория. Увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно.По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, фактором, способствовавшим появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирование им санитарных норм.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властейВ Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторингаВ мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму

https://crimea.ria.ru/20240706/bubonnaya-chuma-v-rossii-v-rospotrebnadzore-otsenili-riski-1138654756.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, холера, безопасность, галина буглак, инфекции, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, мнения