Рейтинг@Mail.ru
Качество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властей - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240705/kachestvo-morskoy-vody-posle-avariy-na-kollektore-v-krymu--dannye-vlastey-1138618646.html
Качество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властей
Качество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властей - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Качество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властей
Чистоту морской воды у побережья Крыма подтверждает минимальный процент нестандартных проб по микробиологическим показателям, который на данный момент... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T10:52
2024-07-05T10:52
крым
сергей аксенов
наталья пеньковская
роспотребнадзор
общество
черное море
ялта
алушта
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138199532_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_078a5345e222e6dc9f4fb66e2e5076f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Чистоту морской воды у побережья Крыма подтверждает минимальный процент нестандартных проб по микробиологическим показателям, который на данный момент составляет около 1%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальей Пеньковской.Кроме того, по словам главы республики, проводится мониторинг санитарно-эпидемической обстановки в Феодосии, где произошла авария на коллекторе в районе реки Байбуга. Руководитель региона заверил, что власти держат ситуацию на контроле.Аксенов добавил, что уровень заболеваемости кишечными инфекциями в республике на сегодняшний день остается в пределах многолетних средних показателей.Власти Феодосии 4 июля сообщили о временном запрете купания из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Ограничение снимут после завершения ремонтных работ и анализа проб воды в заливе.Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма.Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристамВсе пляжи Большой Ялты открыты для туристовГде в Крыму готовы принимать туристов круглый год
крым
черное море
ялта
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138199532_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_337553462062d68e60c3f9f8675f8523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, наталья пеньковская, роспотребнадзор, общество, черное море, ялта, алушта, новости крыма
Качество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властей

Количество нестандартных проб морской воды у берегов Крыма не превышает 1% – Аксенов

10:52 05.07.2024
 
© РИА Новости КрымОрджоникидзе
Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Чистоту морской воды у побережья Крыма подтверждает минимальный процент нестандартных проб по микробиологическим показателям, который на данный момент составляет около 1%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальей Пеньковской.
"Был представлен доклад о санитарно-эпидемиологической ситуации на территории республики. Несмотря на ситуацию в Большой Ялте с аварией на канализационном коллекторе, процент нестандартных проб воды на побережье не превышает средних многолетних показателей и достигает примерно 1%", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы республики, проводится мониторинг санитарно-эпидемической обстановки в Феодосии, где произошла авария на коллекторе в районе реки Байбуга. Руководитель региона заверил, что власти держат ситуацию на контроле.
Аксенов добавил, что уровень заболеваемости кишечными инфекциями в республике на сегодняшний день остается в пределах многолетних средних показателей.
Власти Феодосии 4 июля сообщили о временном запрете купания из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Ограничение снимут после завершения ремонтных работ и анализа проб воды в заливе.
Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма.
Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам
Все пляжи Большой Ялты открыты для туристов
Где в Крыму готовы принимать туристов круглый год
 
КрымСергей АксеновНаталья ПеньковскаяРоспотребнадзорОбществоЧерное мореЯлтаАлуштаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
14:12Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
13:4923 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на Украине
13:42Хватит ли в России бензина и дизельного топлива на высокий сезон
13:27Орбан прокомментировал свой визит в Москву
13:17ВСУ запускают на Севастополь ракеты вместе с ложными целями
13:09Крымский мост: оперативные данные по очередям
13:08В Севастополе отменили воздушную тревогу
13:06Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года
12:59В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
12:47В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы
12:43Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой
12:3929 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ
12:29Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти
12:23Аномальная жара идет в Крым
12:07Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области
12:02Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода
11:55В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
11:50Крымский мост открыли
11:46Больше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской области
Лента новостейМолния