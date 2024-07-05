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Качество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властей

Качество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властей - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Качество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властей

Чистоту морской воды у побережья Крыма подтверждает минимальный процент нестандартных проб по микробиологическим показателям, который на данный момент... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T10:52

2024-07-05T10:52

2024-07-05T10:52

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сергей аксенов

наталья пеньковская

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черное море

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Чистоту морской воды у побережья Крыма подтверждает минимальный процент нестандартных проб по микробиологическим показателям, который на данный момент составляет около 1%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальей Пеньковской.Кроме того, по словам главы республики, проводится мониторинг санитарно-эпидемической обстановки в Феодосии, где произошла авария на коллекторе в районе реки Байбуга. Руководитель региона заверил, что власти держат ситуацию на контроле.Аксенов добавил, что уровень заболеваемости кишечными инфекциями в республике на сегодняшний день остается в пределах многолетних средних показателей.Власти Феодосии 4 июля сообщили о временном запрете купания из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Ограничение снимут после завершения ремонтных работ и анализа проб воды в заливе.Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма.Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристамВсе пляжи Большой Ялты открыты для туристовГде в Крыму готовы принимать туристов круглый год

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2024

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крым, сергей аксенов, наталья пеньковская, роспотребнадзор, общество, черное море, ялта, алушта, новости крыма