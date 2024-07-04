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Где в Крыму готовы принимать туристов круглый год - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Где в Крыму готовы принимать туристов круглый год
Где в Крыму готовы принимать туристов круглый год - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Где в Крыму готовы принимать туристов круглый год
В Бахчисарайском районе Крыма, на территории которого есть три живописные речные долины, озера и горные массивы, а природа дополнена комфортными дорогами,... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T09:44
2024-07-04T09:44
бахчисарай
бахчисарайский район
людмила пучкова
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма, на территории которого есть три живописные речные долины, озера и горные массивы, а природа дополнена комфортными дорогами, ведущими в главные городам полуострова, ждут туристов круглый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава районной администрации Людмила Пучкова.По словам Пучковой, Бахчисарайский район – это не только знаменитый Ханский дворец и возможность узнать об истории и культуре крымско-татарского народа, но и потрясающая природа, которая доступна круглый год.Кроме того, туристы любят Бахчисарайский район за то, что с логистической точки зрения он выгодно расположен. "Отсюда очень удобно уехать и в Симферополь, и в Севастополь, и в Евпаторию, и даже недалеко от нас Ялта", заметила Пучкова.Поэтому дороги и дорожную инфраструктуру стараются совершенствовать каждый год, добавила она."За последние пять лет практически все дороги республиканского значения отремонтированы. Во время больших паводков у нас были снесены либо повреждены мосты. И спасибо большое руководству не только республики, но и Российской Федерации: нам в рамках ЧС были выделены средства на ремонт всех поврежденных мостов на реке Бельбек, и работы по их восстановлению на сегодняшний день уже завершены", – поделилась глава администрации.Одной из последних знаковых дорог, которую сейчас еще ремонтируют, является Аромат – Многоречье. Для заключительного этапа масштабных работ ее оставили, потому что "она самая сложная: расположена в горной местности и подвержена оползневым влияниям", объяснила Пучкова."И ее нужно не просто отремонтировать, а провести ряд противооползневых мероприятий, что сейчас и выполняют. Это достаточно серьезные работы, длительные. Но в этом году они будут завершены. И все жители наших самых отдаленных сел Бахчисарайского района тоже смогут пользоваться качественными дорогами", – заверила Пучкова.По ее словам, это важная дорога в той части района, которая приходится на самую красивую, Бельбекскую долину – от названия своенравной горной реки Бельбек. Еще две долины – Альминская и Качинская также украшают Бахчисарайский район, который по праву можно назвать водной артерией Крыма, заметила глава местной администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:В АТОР рассказали о туристах в Севастополе после атаки ВСУ Как стартовал курортный сезон в Крыму – оценка эксперта Брать или не брать – зачем нужен курортный сбор в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
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бахчисарай, бахчисарайский район, людмила пучкова, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, новости крыма
Где в Крыму готовы принимать туристов круглый год

Бахчисарайский район Крыма готов принимать много туристов круглый год – власти

09:44 04.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа вокзале в Симферополе
На вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма, на территории которого есть три живописные речные долины, озера и горные массивы, а природа дополнена комфортными дорогами, ведущими в главные городам полуострова, ждут туристов круглый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава районной администрации Людмила Пучкова.
По словам Пучковой, Бахчисарайский район – это не только знаменитый Ханский дворец и возможность узнать об истории и культуре крымско-татарского народа, но и потрясающая природа, которая доступна круглый год.
"Наши красивейшие горы и пещерные города доступны к посещению во все сезоны. Если море только в летний сезон, то наши горы для скалолазания и зеленого туризма пригодны всегда. Кроме того, у нас широко развивается гастрономический туризм. Это наши знаменитые сыроварни, новые винодельни, фруктовые раи, экопродукты. Поэтому для гостей полуострова Бахчисарайский район очень привлекательный", – сказала Пучкова.
Кроме того, туристы любят Бахчисарайский район за то, что с логистической точки зрения он выгодно расположен. "Отсюда очень удобно уехать и в Симферополь, и в Севастополь, и в Евпаторию, и даже недалеко от нас Ялта", заметила Пучкова.
Поэтому дороги и дорожную инфраструктуру стараются совершенствовать каждый год, добавила она.
"За последние пять лет практически все дороги республиканского значения отремонтированы. Во время больших паводков у нас были снесены либо повреждены мосты. И спасибо большое руководству не только республики, но и Российской Федерации: нам в рамках ЧС были выделены средства на ремонт всех поврежденных мостов на реке Бельбек, и работы по их восстановлению на сегодняшний день уже завершены", – поделилась глава администрации.
Одной из последних знаковых дорог, которую сейчас еще ремонтируют, является Аромат – Многоречье. Для заключительного этапа масштабных работ ее оставили, потому что "она самая сложная: расположена в горной местности и подвержена оползневым влияниям", объяснила Пучкова.
"И ее нужно не просто отремонтировать, а провести ряд противооползневых мероприятий, что сейчас и выполняют. Это достаточно серьезные работы, длительные. Но в этом году они будут завершены. И все жители наших самых отдаленных сел Бахчисарайского района тоже смогут пользоваться качественными дорогами", – заверила Пучкова.
По ее словам, это важная дорога в той части района, которая приходится на самую красивую, Бельбекскую долину – от названия своенравной горной реки Бельбек. Еще две долины – Альминская и Качинская также украшают Бахчисарайский район, который по праву можно назвать водной артерией Крыма, заметила глава местной администрации.
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БахчисарайБахчисарайский районЛюдмила ПучковаТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмКрымНовости Крыма
 
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