https://crimea.ria.ru/20240623/v-ator-rasskazali-o-turistakh-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138310512.html

В АТОР рассказали о туристах в Севастополе после атаки ВСУ

В АТОР рассказали о туристах в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2024

В АТОР рассказали о туристах в Севастополе после атаки ВСУ

На Северной стороне Севастополя на данный момент может находиться, по предварительным оценкам, порядка 250 организованных туристов. Такую цифру назвал... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T19:05

2024-06-23T19:05

2024-06-23T19:05

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

ассоциация туроператоров россии (атор)

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя на данный момент может находиться, по предварительным оценкам, порядка 250 организованных туристов. Такую цифру назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, основной туристических поток в Севастополь приходится на другие районы. Он также объяснил, что в окрестностях Учкуевки расположены около десятка отелей с разным объемом номерного фонда, а также небольшие гостиницы, не имеющие собственного пляжа. Общественный пляж поселка, который подвергся атаке ВСУ, считается одним из лучших мест для купания. Как сообщает "Вестник АТОР", на данный момент зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. "Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры-члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали", - гласит официальный сайт АТОР. 23 июня в 12.15 был совершен террористический ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, которые, по данным минобороны, были снаряжены кассетными боевыми частями.На данный момент в результате ракетного удара погибли пять человек, включая троих детей, 124 человека ранены, из них 27 детей.В Крыму и Севастополе в связи с трагедией понедельник, 24 июня, объявлен днем траура.

https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html

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крым

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