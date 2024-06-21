https://crimea.ria.ru/20240621/brat-ili-ne-brat--zachem-nuzhen-kurortnyy-sbor-v-krymu-1138279003.html

Брать или не брать – зачем нужен курортный сбор в Крыму

Брать или не брать – зачем нужен курортный сбор в Крыму - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Брать или не брать – зачем нужен курортный сбор в Крыму

Туристический сбор позволит развивать рекреационную инфраструктуру регионов без ущерба для остальных расходных частей региональных бюджетов, в том числе на... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T21:13

2024-06-21T21:13

2024-06-21T21:13

туристический сбор

радио "спутник в крыму"

татьяна лобач

туризм в крыму

внутренний туризм

туризм

крым курортный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Туристический сбор позволит развивать рекреационную инфраструктуру регионов без ущерба для остальных расходных частей региональных бюджетов, в том числе на социальные статьи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила депутат Государственной Думы от Севастополя, зампредседателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.Предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года подготовят в РФ совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туриндустрии и регионами, сообщили ранее в Минэкономразвития страны. В настоящее время эксперимент проводится в нескольких регионах РФ и заканчивается в 2024 году. С учетом анализа его итогов предложено распространить сложившуюся практику на все регионы страны.Она напоминает: соответствующий эксперимент заработал в стране еще в 2018 году и давал право взымать туристический сбор в Крыму, Севастополе, Краснодарском и Алтайском краях, на Ставрополье, а позже и в Санкт-Петербурге. При этом Севастополь турсбор не применял. Крым отказался от него в пандемийный год, но опыт других регионов показал эффективность инструмента."Например, Ставрополь ввел туристический сбор одним из первых и успешно реализовывает практику. За деньги, которые они взымают с туристов, там построены парки, скверы, набережная – порядка миллиарда уже поступило в бюджет. Эти деньги идут именно на поддержание и развитие туристической инфраструктуры", – приводит пример зампред профильного комитета.Новая инициатива предлагает распространение практики на всю территорию России – регионам дано будет право устанавливать ставку туристического сбора, принимать решения о том, вводить ли его вообще.Кроме того, законодательная инициатива предполагает еще одно изменение – взымать ежесуточный бор не с конкретного туриста, а с каждого номера. По мнению депутата, такое предложение неуместно, однако окончательных решений еще нет – вопрос будет обсуждаться."Сумма сбора – не более 100 рублей в сутки на сегодняшний день. Регионы могут установить ставку в 10 рублей, как это было, например, в Крыму. Как и в каком виде это будет принято теперь, мы увидим на следующей неделе. Но в любом случае, сумма в 10, 30 или 50 рублей в сутки не та, которая оттолкнет туриста", – убеждена гостья эфира.Она также подчеркивает, что практика имеет широкое распространение в мире и станет дополнительной мерой, направленной на развитие внутреннего туризма, поскольку в итоге повысит туристическую привлекательность регионов.Уровень бронирования номерного фонда в Крыму превышает прошлогодний на 10-15%, сообщала ранеее руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская. В апреле эксперты прогнозировали, что интерес российских туристов к отдыху в Крыму в 2024 году будет значительно выше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что прошлый сезон был перенасыщен для других южных регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыхаКруглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президентНовые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240621/nuzhno-li-krymu-vvodit-turisticheskiy-sbor--mnenie-eksperta-1138278470.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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