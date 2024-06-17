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Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыха - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыха
Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыха - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыха
Крым попал в топ-5 самых популярных направлений начавшегося лета, сообщает официальный Telegram-канал Правительства РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T16:37
2024-06-17T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Крым попал в топ-5 самых популярных направлений начавшегося лета, сообщает официальный Telegram-канал Правительства РФ.Так, из доклада о старте нового туристического сезона, представленного вице-премьером Дмитрием Чернышенко, следует, что курорты Кубани являются самым востребованным летним направлением в этом году, на второй строчке разместился Крым, третье место досталось Кавминводам, четвертое – Санкт-Петербургу, а пятую строчку разделили Москва и Подмосковье.Также пользуются спросом туры в Дагестан, Калининградскую область, Казань, Республику Алтай, Алтайский край и речные круизы по России, говорится в Telegram-сообщении.И подчеркнул, что правительство, регионы и бизнес сосредоточили усилия на трех приоритетах: увеличении номерного фонда, расширении точек притяжения и развитии инфраструктуры.Также Чернышенко отметил, что доля туризма в ВВП страны показывает рост с 2020 года – по итогам 2023 года она составила 2,8%.В стране доступно более 1 миллиона гостиничных номеров. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" создается инфраструктура, в том числе реализуется программа строительства модульных отелей: ожидается, что до конца года будет введено 18 тысяч номеров, из которых более 5 тысяч запущены и доступны для туристов.Самыми "загруженными" традиционно являются летние месяцы. По данным туроператоров, к июню уже реализовано 60% туров, говорится в сообщении.По результатам опроса, проведенного координационным центром правительства РФ, озеро Байкал, черноморское побережье Кубани и Крымский полуостров являются самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов заявил, что на юге России туристический поток достаточно высокий, в Кремле не видят опасности его снижения из-за обстрелов ВСУ.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в 2023 году в регионе отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года.За первые три месяца 2024 года, по данным минкурортов Крыма, полуостров посетили 600 тысяч туристов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионахПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонОт юга до востока - готов ли Крым принимать гостей
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РИА Новости Крым
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96
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крым, туризм, туризм в крыму, рейтинг, правительство россии, новости, новости крыма, дмитрий чернышенко
Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыха

Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыха в этом году

16:37 17.06.2024 (обновлено: 16:39 17.06.2024)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Крым попал в топ-5 самых популярных направлений начавшегося лета, сообщает официальный Telegram-канал Правительства РФ.
Так, из доклада о старте нового туристического сезона, представленного вице-премьером Дмитрием Чернышенко, следует, что курорты Кубани являются самым востребованным летним направлением в этом году, на второй строчке разместился Крым, третье место досталось Кавминводам, четвертое – Санкт-Петербургу, а пятую строчку разделили Москва и Подмосковье.
Также пользуются спросом туры в Дагестан, Калининградскую область, Казань, Республику Алтай, Алтайский край и речные круизы по России, говорится в Telegram-сообщении.

"Туризм в России – одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Президент поставил задачу увеличить турпоток до 140 миллионов поездок в год, а также повысить вклад туризма в ВВП и экспорт туруслуг к 2030 году", – сказал вице-премьер.

И подчеркнул, что правительство, регионы и бизнес сосредоточили усилия на трех приоритетах: увеличении номерного фонда, расширении точек притяжения и развитии инфраструктуры.
Также Чернышенко отметил, что доля туризма в ВВП страны показывает рост с 2020 года – по итогам 2023 года она составила 2,8%.
В стране доступно более 1 миллиона гостиничных номеров. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" создается инфраструктура, в том числе реализуется программа строительства модульных отелей: ожидается, что до конца года будет введено 18 тысяч номеров, из которых более 5 тысяч запущены и доступны для туристов.
Самыми "загруженными" традиционно являются летние месяцы. По данным туроператоров, к июню уже реализовано 60% туров, говорится в сообщении.
По результатам опроса, проведенного координационным центром правительства РФ, озеро Байкал, черноморское побережье Кубани и Крымский полуостров являются самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов заявил, что на юге России туристический поток достаточно высокий, в Кремле не видят опасности его снижения из-за обстрелов ВСУ.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в 2023 году в регионе отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года.
За первые три месяца 2024 года, по данным минкурортов Крыма, полуостров посетили 600 тысяч туристов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.
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