https://crimea.ria.ru/20240531/ot-yuga-do-vostoka---gotov-li-krym-prinimat-gostey-1137745666.html

От юга до востока - готов ли Крым принимать гостей

От юга до востока - готов ли Крым принимать гостей - РИА Новости Крым, 31.05.2024

От юга до востока - готов ли Крым принимать гостей

Готовность крымских курортов к курортному сезону стремится к 99%, большинство пляжных территорий обследованы и безопасны. О том, как готовятся к лету крымские... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T11:16

2024-05-31T11:16

2024-05-31T11:18

радио "спутник в крыму"

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Готовность крымских курортов к курортному сезону стремится к 99%, большинство пляжных территорий обследованы и безопасны. О том, как готовятся к лету крымские курорты в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили представители администрации курортных городов.Ялта ждет гостейПо ее словам, в регионе открыты 69 пляжей - они обследованы, безопасны и имеют документы. Из-за ноябрьского шторма часть пляжей будет на реконструкции, но поэтапно, чтобы не мешать сезону.По ее словам, средства размещения Большой Ялты приведены в готовность, сейчас заполняемость составляет около 30% процентов."Майские праздники - индикатор, это дает нам основание предполагать что сезон состоится и он будет хорошим", - говорит Павленко и подчеркивает, что в Ялте растет уровень сервиса и удобство инфраструктуры.Готовность ФеодосииДинамика предварительного бронирования, по его словам, составляет порядка 60-70%, а с начала года в городе уже отдохнули больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года - 7 тысяч и 8,5 тысяч туристов соответственно.Из 121 крупного средства размещения к открытию в Феодосийском регионе готовы 110. Из 51 заявленных пляжей 50 уже подготовлены, обследованы и подали декларации о готовности в МЧС."Есть пляжи, которые по объективным причинам пока не работают. Понимаем, что будут сложности из-за ремонта набережной в Коктебеле, потому максимально используем территории и впервые открываем пляж напротив пансионата "Прибой". Пляж откроется к середине июня, однако уже сейчас фактическая готовность обеспечена", - рассказал Сухоборов.С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода, сообщал глава республиканского Госсовета Владимир Константинов. В высоком сезоне 2024 года в Крыму будут функционировать более тысячи средств размещения, в том числе 91 санаторий. На сегодняшний день средний уровень бронирования на лето в санаториях составляет 60%, в гостиницах — 45%Читайте также на РА Новости Крым:На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, феодосия, янина павленко, антон сухоборов, новости крыма, крым, отдых в крыму, новости