https://crimea.ria.ru/20240531/ot-yuga-do-vostoka---gotov-li-krym-prinimat-gostey-1137745666.html
От юга до востока - готов ли Крым принимать гостей
От юга до востока - готов ли Крым принимать гостей - РИА Новости Крым, 31.05.2024
От юга до востока - готов ли Крым принимать гостей
Готовность крымских курортов к курортному сезону стремится к 99%, большинство пляжных территорий обследованы и безопасны. О том, как готовятся к лету крымские... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T11:16
2024-05-31T11:16
2024-05-31T11:18
радио "спутник в крыму"
ялта
феодосия
янина павленко
антон сухоборов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Готовность крымских курортов к курортному сезону стремится к 99%, большинство пляжных территорий обследованы и безопасны. О том, как готовятся к лету крымские курорты в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили представители администрации курортных городов.Ялта ждет гостейПо ее словам, в регионе открыты 69 пляжей - они обследованы, безопасны и имеют документы. Из-за ноябрьского шторма часть пляжей будет на реконструкции, но поэтапно, чтобы не мешать сезону.По ее словам, средства размещения Большой Ялты приведены в готовность, сейчас заполняемость составляет около 30% процентов."Майские праздники - индикатор, это дает нам основание предполагать что сезон состоится и он будет хорошим", - говорит Павленко и подчеркивает, что в Ялте растет уровень сервиса и удобство инфраструктуры.Готовность ФеодосииДинамика предварительного бронирования, по его словам, составляет порядка 60-70%, а с начала года в городе уже отдохнули больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года - 7 тысяч и 8,5 тысяч туристов соответственно.Из 121 крупного средства размещения к открытию в Феодосийском регионе готовы 110. Из 51 заявленных пляжей 50 уже подготовлены, обследованы и подали декларации о готовности в МЧС."Есть пляжи, которые по объективным причинам пока не работают. Понимаем, что будут сложности из-за ремонта набережной в Коктебеле, потому максимально используем территории и впервые открываем пляж напротив пансионата "Прибой". Пляж откроется к середине июня, однако уже сейчас фактическая готовность обеспечена", - рассказал Сухоборов.С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода, сообщал глава республиканского Госсовета Владимир Константинов. В высоком сезоне 2024 года в Крыму будут функционировать более тысячи средств размещения, в том числе 91 санаторий. На сегодняшний день средний уровень бронирования на лето в санаториях составляет 60%, в гостиницах — 45%Читайте также на РА Новости Крым:На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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ялта, феодосия, янина павленко, антон сухоборов, новости крыма, крым, отдых в крыму, новости
От юга до востока - готов ли Крым принимать гостей
Курорты на ЮБК и на востоке Крыма готовы принимать гостей - местные власти
11:16 31.05.2024 (обновлено: 11:18 31.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Готовность крымских курортов к курортному сезону стремится к 99%, большинство пляжных территорий обследованы и безопасны. О том, как готовятся к лету крымские курорты в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили представители администрации курортных городов.
Ялта ждет гостей
"Ялта давно готова к сезону, и он уже стартанул. В майские праздники нас посетили 130 тысяч туристов и сегодня видим на пляжах и на набережных туристов. Погода способствует - море 19 градусов, светит солнышко", - рассказала мэр Ялты Янина Павленко.
По ее словам, в регионе открыты 69 пляжей - они обследованы, безопасны и имеют документы. Из-за ноябрьского шторма часть пляжей будет на реконструкции, но поэтапно, чтобы не мешать сезону.
"Шторм века нанес существенный ущерб пляжам и берегоукрепительным сооружениям, но уже работы стартовали на 10 пляжах от Фороса до Гурзуфа. Мы так распределили графики работ, что никто не останется без доступности пляжей в том или ином населенном пункте", - пообещала мэр курорта.
По ее словам, средства размещения Большой Ялты приведены в готовность, сейчас заполняемость составляет около 30% процентов.
"Майские праздники - индикатор, это дает нам основание предполагать что сезон состоится и он будет хорошим", - говорит Павленко и подчеркивает, что в Ялте растет уровень сервиса и удобство инфраструктуры.
Готовность Феодосии
"Феодосия к 1 июня на 99 % готова встречать гостей и обеспечить им комфортный отдых",- продолжил в эфире первый замглавы администрации Феодосии Антон Сухоборов.
Динамика предварительного бронирования, по его словам, составляет порядка 60-70%, а с начала года в городе уже отдохнули больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года - 7 тысяч и 8,5 тысяч туристов соответственно.
Из 121 крупного средства размещения к открытию в Феодосийском регионе готовы 110. Из 51 заявленных пляжей 50 уже подготовлены, обследованы и подали декларации о готовности в МЧС.
"Есть пляжи, которые по объективным причинам пока не работают. Понимаем, что будут сложности из-за ремонта набережной в Коктебеле, потому максимально используем территории и впервые открываем пляж напротив пансионата "Прибой". Пляж откроется к середине июня, однако уже сейчас фактическая готовность обеспечена", - рассказал Сухоборов.
С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода, сообщал глава республиканского Госсовета Владимир Константинов. В высоком сезоне 2024 года в Крыму будут функционировать более тысячи средств размещения, в том числе 91 санаторий. На сегодняшний день средний уровень бронирования на лето в санаториях составляет 60%, в гостиницах — 45%
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