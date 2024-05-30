https://crimea.ria.ru/20240530/kreml-opasnosti-snizheniya-turpotoka-na-yug-rossii-iz-za-obstrelov-vsu-net-1137724348.html

Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет

Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет

На юге России туристический поток достаточно высокий, в Кремле не видят опасности его снижения из-за обстрелов ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T14:03

2024-05-30T14:03

2024-05-30T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая РИА Новости. На юге России туристический поток достаточно высокий, в Кремле не видят опасности его снижения из-за обстрелов ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Накануне в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что Крым готов к приему туристов, безопасность жителей и гостей полуострова в условиях действия желтого уровня террористической опасности обеспечена.В Крыму в 2023 году отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. В 2024 Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту, сообщал ранее глава парламента республики Владимир Константинов.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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