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Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет
Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет
На юге России туристический поток достаточно высокий, в Кремле не видят опасности его снижения из-за обстрелов ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T14:03
2024-05-30T14:03
2024-05-30T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая РИА Новости. На юге России туристический поток достаточно высокий, в Кремле не видят опасности его снижения из-за обстрелов ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Накануне в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что Крым готов к приему туристов, безопасность жителей и гостей полуострова в условиях действия желтого уровня террористической опасности обеспечена.В Крыму в 2023 году отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. В 2024 Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту, сообщал ранее глава парламента республики Владимир Константинов.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет
Опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет – Кремль
14:03 30.05.2024 (обновлено: 14:05 30.05.2024)