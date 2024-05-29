https://crimea.ria.ru/20240529/konstantinov-otsenil-uroven-bezopasnosti-letnego-otdykha-v-krymu-1137696370.html

Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов

Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов

Крым готов к приему туристов, безопасность жителей и гостей полуострова в условиях действия желтого уровня террористической опасности обеспечена. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T17:34

2024-05-29T17:34

2024-05-29T17:41

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СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Крым готов к приему туристов, безопасность жителей и гостей полуострова в условиях действия желтого уровня террористической опасности обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Он отметил, что в этом курортном сезоне Крым планирует принять не меньше туристов, чем в прошлом. Для удобства гостей уже нарастили число поездов, следующих в Крым из разных городов, а работа по проверочным мероприятиям на Крымском мосту отлажена и систематизирована.В Крыму в 2023 году отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. В 2024 Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту, сообщал ранее глава парламента республики Владимир Константинов. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонВ Крым запускают еще один летний поездВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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