Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов
Власти Крыма рассказали о безопасности туристов в курортном сезоне 2024
17:34 29.05.2024 (обновлено: 17:41 29.05.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоронцовский дворец в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Крым готов к приему туристов, безопасность жителей и гостей полуострова в условиях действия желтого уровня террористической опасности обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Курортный сезон в Крыму состоится – это однозначно. Наше море нельзя заменить ничем. Уровень безопасности остается желтым, как это было в прошлом году. Люди это знают и понимают, безопасность гостей обеспечена", - констатировал спикер республиканского парламента.
Он отметил, что в этом курортном сезоне Крым планирует принять не меньше туристов, чем в прошлом. Для удобства гостей уже нарастили число поездов, следующих в Крым из разных городов, а работа по проверочным мероприятиям на Крымском мосту отлажена и систематизирована.
В Крыму в 2023 году отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. В 2024 Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту, сообщал ранее глава парламента республики Владимир Константинов.
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.
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