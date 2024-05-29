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Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов
Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов
Крым готов к приему туристов, безопасность жителей и гостей полуострова в условиях действия желтого уровня террористической опасности обеспечена. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T17:34
2024-05-29T17:41
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СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Крым готов к приему туристов, безопасность жителей и гостей полуострова в условиях действия желтого уровня террористической опасности обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Он отметил, что в этом курортном сезоне Крым планирует принять не меньше туристов, чем в прошлом. Для удобства гостей уже нарастили число поездов, следующих в Крым из разных городов, а работа по проверочным мероприятиям на Крымском мосту отлажена и систематизирована.В Крыму в 2023 году отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. В 2024 Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту, сообщал ранее глава парламента республики Владимир Константинов. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонВ Крым запускают еще один летний поездВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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крым, безопасность республики крым и севастополя, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, владимир константинов, крым курортный, новости крыма
Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов

Власти Крыма рассказали о безопасности туристов в курортном сезоне 2024

17:34 29.05.2024 (обновлено: 17:41 29.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Крым готов к приему туристов, безопасность жителей и гостей полуострова в условиях действия желтого уровня террористической опасности обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Курортный сезон в Крыму состоится – это однозначно. Наше море нельзя заменить ничем. Уровень безопасности остается желтым, как это было в прошлом году. Люди это знают и понимают, безопасность гостей обеспечена", - констатировал спикер республиканского парламента.

Он отметил, что в этом курортном сезоне Крым планирует принять не меньше туристов, чем в прошлом. Для удобства гостей уже нарастили число поездов, следующих в Крым из разных городов, а работа по проверочным мероприятиям на Крымском мосту отлажена и систематизирована.
В Крыму в 2023 году отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. В 2024 Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту, сообщал ранее глава парламента республики Владимир Константинов.
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.
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