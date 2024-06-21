https://crimea.ria.ru/20240621/v-rossii-khotyat-dat-pravo-regionam-vvodit-s-2025-goda-turisticheskiy-sbor-1138271532.html

В России хотят дать право регионам вводить с 2025 года туристический сбор

В России хотят дать право регионам вводить с 2025 года туристический сбор - РИА Новости Крым, 21.06.2024

В России хотят дать право регионам вводить с 2025 года туристический сбор

Предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года подготовят в РФ совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T14:23

2024-06-21T14:23

2024-06-21T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года подготовят в РФ совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туриндустрии и регионами. Об этом сообщает Минэкономразвития.Этот вопрос обсуждался на прошедшем в Минэкономразвития России совещании. Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге, и заканчивается в 2024 году.С учетом анализа итогов эксперимента и обратной связи от региональных правительств, гостиничных сетей и экспертов предложено распространить сложившуюся практику на все регионы страны в форме туристического сбора, когда фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нем.Поменять или нет туристический сбор, а также его размер – это решение будет окончательно принимать правительство конкретного субъекта страны. А деньги, собранные за счет сбора, будут направляться в бюджеты муниципалитетов, где смогут тратиться целевым образом. То есть будут направлены только на создание, ремонт, реконструкцию объектов туристической инфраструктуры и туристического показа: все то, что делает регионы комфортными, интересными и безопасными для туристов и их жителей – создание парковых зон, выделение пешеходных и велосипедных дорожек, строительство фонтанов.Соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодекс Минэкономразвития РФ подготовит и внесет на следующей неделе на рассмотрение Минфина.Такой механизм является прозрачным как для бизнеса, так и туристов, региона, уточнили в Минэкономразвития. Сведения обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический налог, будут собирать в Едином перечне классифицированных средств размещения, оператором которого является Росаккредитация, отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.Механизм туристического сбора, который действовал в четырех субъектах страны, был достаточно трудозатратен для гостиниц, поскольку заводился специальный счет, рассказал он. Крупные отели были вынуждены выделять отдельного человека, который бы оформлял необходимые документы. Это являлось достаточной весомой нагрузкой на персонал, особенно в пиковые сезоны, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин.Теперь, когда туристический налог переходит от человека к отелю, становится значительно проще, отметил он. Сам механизм прост и понятен, особенно это важно для гостиничных сетей, которые имеют отели в разных регионах страны. Также этот механизм кроме функционала привлечения дополнительных целевых средств в небольшие муниципалитеты, где число туристов значительно превышает число местных жителей, будет способствовать выходу небольших средств размещения из серой зоны, которые зачастую не показывают реальную загрузку, подчеркнул Мусакин.Объектом налогообложения станет количество номеров в гостиницах и отелях, а размер ставки будет устанавливаться субъектом. Базово ставка составит около 65 рублей за один номер в сутки, то есть 6 тысяч рублей в квартал. Вместе с тем, одновременно субъектам дается право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Например, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон.Туристический налог будет администрироваться налоговой службой, поэтому бизнесу не придется предпринимать дополнительных действий для отчетности перед ФНС, уточнили в Минэкономразвития.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минэкономразвития россии, новости, минфин россии, федеральная налоговая служба (фнс), российский союз туриндустрии, туризм, туристический сбор