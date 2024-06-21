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Как стартовал курортный сезон в Крыму – оценка эксперта

Как стартовал курортный сезон в Крыму – оценка эксперта - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Как стартовал курортный сезон в Крыму – оценка эксперта

Уровень бронирования номерного фонда в Крыму превышает прошлогодний на 10-15%. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Гостинично-туристской ассоциации РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T06:45

2024-06-21T06:45

2024-06-21T06:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Уровень бронирования номерного фонда в Крыму превышает прошлогодний на 10-15%. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская.Традиционно в начале лета заполняется гостями сначала южный берег Крыма, затем постепенно остальные регионы."В июне заполняется южный берег Крыма, а именно Ялта и Алушта. Восточный Крым, конечно, меньше. Но, тем не менее, люди есть даже в таких отдаленных поселках, как Курортное или Коктебель", - говорит эксперт.На западе Крыма по ее мнению, туристов меньше, как и всегда. Это связано в первую очередь с удаленностью от моста через Керченский пролив:Курортный сезон пока еще не вошел в активную фазу, подчеркнула Валентина Марнопольская, но отдыхающих в Крыму уже существенно больше, чем в прошлом году.В апреле эксперты прогнозировали, что интерес российских туристов к отдыху в Крыму в 2024 году будет значительно выше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что прошлый сезон был перенасыщен для других южных регионов России. Из-за этого люди остались не очень довольны своим отпуском.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыхаВ роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсийКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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