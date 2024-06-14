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В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму
В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2024
В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму
В ЮАР зарегистрирована вторая смерть заразившегося оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA, который приводит информацию... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T07:03
2024-06-14T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В ЮАР зарегистрирована вторая смерть заразившегося оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA, который приводит информацию министерства здравоохранения страны. Возможно ли появление этого заболевания в Крыму, РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.При этом, по словам Натальи Пеньковской, самая главная задача не допустить их распространения."На территории Республики Крым случаев завоза заболевания оспы обезьян не зарегистрировано", – заверила руководитель Роспотребнадзора РК.В министерстве здравоохранения ЮАР уточнили, что у умершего больного оспой обезьян отмечались следующие симптомы: головная боль, усталость, язвы во рту, мышечная боль и боль в горле.В общей сложности в ЮАР зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян. Все заразившиеся – мужчины в возрасте 30-39 лет, которые не ездили в страны, где в настоящий момент наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли России вспышка холеры – мнение ОнищенкоУгрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс
https://crimea.ria.ru/20240613/komary-rasprostranyayut-v-evrope-likhoradku-denge-est-li-ugroza-v-krymu-1138089557.html
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здоровье, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, новости крыма, наталья пеньковская
В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму

Случаев завоза оспы обезьян в Крыму не зарегистрировано – Роспотребнадзор

07:03 14.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭпидемия
Эпидемия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В ЮАР зарегистрирована вторая смерть заразившегося оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA, который приводит информацию министерства здравоохранения страны. Возможно ли появление этого заболевания в Крыму, РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Всегда сохраняется опасность ввоза любых особо опасных инфекций на территорию не только Республик Крым, но и других субъектов Российской Федерации, где есть пункты пропуска через государственную границу, а также через туристов, которые путешествуют", – сказала она.

При этом, по словам Натальи Пеньковской, самая главная задача не допустить их распространения.
"На территории Республики Крым случаев завоза заболевания оспы обезьян не зарегистрировано", – заверила руководитель Роспотребнадзора РК.
В министерстве здравоохранения ЮАР уточнили, что у умершего больного оспой обезьян отмечались следующие симптомы: головная боль, усталость, язвы во рту, мышечная боль и боль в горле.
В общей сложности в ЮАР зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян. Все заразившиеся – мужчины в возрасте 30-39 лет, которые не ездили в страны, где в настоящий момент наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.
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