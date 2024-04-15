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Грозит ли России вспышка холеры – мнение Онищенко - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Грозит ли России вспышка холеры – мнение Онищенко
Грозит ли России вспышка холеры – мнение Онищенко - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Грозит ли России вспышка холеры – мнение Онищенко
Предпринимаемый Роспотребнадзором комплекс мер позволяет эффективно предупредить риски завоза и распространения холеры, однако россиянам лучше воздержаться от... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T13:27
2024-04-15T13:27
холера
геннадий онищенко
воз
россия
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
эпидемия
мнения
турция
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Предпринимаемый Роспотребнадзором комплекс мер позволяет эффективно предупредить риски завоза и распространения холеры, однако россиянам лучше воздержаться от поездок в ряд стран, где можно заразиться этой опасной инфекцией. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".В то же время, по словам Онищенко, прогнозы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по холере "настораживают". Поэтому академик рекомендует россиянам воздержаться от поездок на отдых в некоторые страны в высокими рисками по холере, в частности, в Турцию и на Ближний Восток."Они (ВОЗ – ред.) прогноз по холере делают неблагоприятный... Поэтому поездка в Турцию, на Ближний Восток чревата и для того, кто едет, и для нас, потому что он же вернется и сам, не ведая, может привезти это неблагополучие", - пояснил специалист.Ранее заведующая отделом эпидемиологии Противочумной станции Крыма Лилия Зинич в комментарии РИА Новости Крым оценила ситуацию по холере на полуострове как благополучную. По ее словам, всего с начала мониторинга за последние 10 лет в Крыму из объектов окружающей среды было изолировано 20 культур холерных вибрионов, которые по своим свойствам не имеют большого эпидемического потенциала. Она отметила, что с мая по октябрь, специалисты еженедельно выезжают на стационарные точки и "мониторят ситуацию".Летом прошлого года в водоемах Ростовской области обнаружили холерные вибрионы и запретили купание. Ухудшение эпидситуации было характерно для этого времени года из-за установившейся жаркой погоды и регулярными обильными осадками в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапоксМожет ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт
https://crimea.ria.ru/20240406/kak-chuma-mozhet-popast-v-krym---epidemiolog-1136292763.html
россия
турция
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холера, геннадий онищенко, воз, россия, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, эпидемия, мнения, турция, ближний восток, новости, общество
Грозит ли России вспышка холеры – мнение Онищенко

Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию и на Ближний Восток из-за риска ввоза холеры

13:27 15.04.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Предпринимаемый Роспотребнадзором комплекс мер позволяет эффективно предупредить риски завоза и распространения холеры, однако россиянам лучше воздержаться от поездок в ряд стран, где можно заразиться этой опасной инфекцией. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".
"У нас свой мониторинг ведется по холере. Где-то во второй половине мая, в зависимости от температуры, мы начнем обследовать внешнюю среду. У нас есть регионы риска, где возможность распространение холеры наиболее высока – это южные регионы. Но здесь ведется очень эффективный опережающий мониторинг этого заболевания… Мы эту обстановку надежно контролируем и сработаем на опережение", – сказал эксперт.
В то же время, по словам Онищенко, прогнозы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по холере "настораживают". Поэтому академик рекомендует россиянам воздержаться от поездок на отдых в некоторые страны в высокими рисками по холере, в частности, в Турцию и на Ближний Восток.
"Они (ВОЗ – ред.) прогноз по холере делают неблагоприятный... Поэтому поездка в Турцию, на Ближний Восток чревата и для того, кто едет, и для нас, потому что он же вернется и сам, не ведая, может привезти это неблагополучие", - пояснил специалист.
Ранее заведующая отделом эпидемиологии Противочумной станции Крыма Лилия Зинич в комментарии РИА Новости Крым оценила ситуацию по холере на полуострове как благополучную. По ее словам, всего с начала мониторинга за последние 10 лет в Крыму из объектов окружающей среды было изолировано 20 культур холерных вибрионов, которые по своим свойствам не имеют большого эпидемического потенциала. Она отметила, что с мая по октябрь, специалисты еженедельно выезжают на стационарные точки и "мониторят ситуацию".
Летом прошлого года в водоемах Ростовской области обнаружили холерные вибрионы и запретили купание. Ухудшение эпидситуации было характерно для этого времени года из-за установившейся жаркой погоды и регулярными обильными осадками в регионе.
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ХолераГеннадий ОнищенкоВОЗРоссияЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииЭпидемияМненияТурцияБлижний ВостокНовостиОбщество
 
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