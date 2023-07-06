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Может ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт
Может ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Может ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт
Опасности распространения чумы в России после случая заражения человека в Монголии нет, поэтому необходимость вакцинировать российское население отсутствует. Об РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T07:03
2023-07-06T07:03
2023-07-06T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Опасности распространения чумы в России после случая заражения человека в Монголии нет, поэтому необходимость вакцинировать российское население отсутствует. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Борис Синицын.На днях Роспотребнадзор сообщил о том, что в связи с выявлением чумы в Монголии следует внимательно отнестись к опасности ее появления в России. Дополнительные меры по профилактике заболевания введены в стране согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ с 4 июля.Введение дополнительных мер, по мнению Синицына, является "необходимой административной мерой". Но система работает, в частности санэпидстанции, в каждой из которых есть отдел особо опасных инфекций, к которым относится и чума. Кроме того, действуют противочумные станции, которые "конкретно занимаются этой болезнью и близкими заболеваниями, такими как туляремия, против которой в некоторых регионах даже проводят вакцинацию", отметил он."Это учреждения, которые заточены на это и направленно работают. Остановят, и легко. Система отработана не то что годами – веками. Это не COVID-19 – чуму знают уже несколько сот лет", – отметил Синицын.Что касается опасности завоза в Россию больного животного, ареалом обитания которого являются территории, где случаи заражения человека чумой регулярно фиксируются, то оно просто здесь не выживет, в том числе в Крыму, считает он. По мнению Синицына, мутации чумы ожидать не следует и никакой вакцинации против инфекции в России не требуется."Ненужно сейчас вакцинироваться в России против чумы, если в Монголии ее обнаружили у какого-то сурка или заболел один человек, который его разделывал, они же там едят их. Вакцины у нас есть. Но это неуместно. Это все страхи. Иначе можно вакцинироваться против всего: где-то ведь есть желтая лихорадка", – заключил эксперт. Он добавил, что в Монголии "была, есть и будет чума, так как это природный очаг", так же, как и в Юго-Восточной Азии, Китае и Южной Америке. "Просто они сообщают о каждом новом случае заболевания", – заключил Синицын.Чума – особо опасное природное очаговое заболевание, распространяющееся в связи циркуляцией между животными, в замкнутом очаге, неопределенно долго без заноса извне.Ранее Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой на границе с Россией. Читайте также на РИА Новости Крым:Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатовСША и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФВспышка неизвестного заболевания в Афганистане: что известно
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новости, мнения, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, борис синицын
Может ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт
Эксперт Синицын: опасности эпидемии чумы в России нет – вакцинироваться от нее неуместно
07:03 06.07.2023 (обновлено: 08:28 06.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым.
Опасности распространения чумы в России после случая заражения человека в Монголии нет, поэтому необходимость вакцинировать российское население отсутствует. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Борис Синицын.
На днях Роспотребнадзор сообщил о том, что в связи с выявлением чумы в Монголии
следует внимательно отнестись к опасности ее появления в России. Дополнительные меры по профилактике заболевания введены в стране согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ с 4 июля.
Введение дополнительных мер, по мнению Синицына, является "необходимой административной мерой". Но система работает, в частности санэпидстанции, в каждой из которых есть отдел особо опасных инфекций, к которым относится и чума. Кроме того, действуют противочумные станции, которые "конкретно занимаются этой болезнью и близкими заболеваниями, такими как туляремия, против которой в некоторых регионах даже проводят вакцинацию", отметил он.
"Это учреждения, которые заточены на это и направленно работают. Остановят, и легко. Система отработана не то что годами – веками. Это не COVID-19 – чуму знают уже несколько сот лет", – отметил Синицын.
Что касается опасности завоза в Россию больного животного, ареалом обитания которого являются территории, где случаи заражения человека чумой регулярно фиксируются, то оно просто здесь не выживет, в том числе в Крыму, считает он.
"Если, например, завезен будет суслик-тарбаган, который является основным источником чумы в очагах, он просто погибнет. У нас здесь нет для него условий", – заметил ученый.
По мнению Синицына, мутации чумы ожидать не следует и никакой вакцинации против инфекции в России не требуется.
"Ненужно сейчас вакцинироваться в России против чумы, если в Монголии ее обнаружили у какого-то сурка или заболел один человек, который его разделывал, они же там едят их. Вакцины у нас есть. Но это неуместно. Это все страхи. Иначе можно вакцинироваться против всего: где-то ведь есть желтая лихорадка", – заключил эксперт.
Он добавил, что в Монголии "была, есть и будет чума, так как это природный очаг", так же, как и в Юго-Восточной Азии, Китае и Южной Америке. "Просто они сообщают о каждом новом случае заболевания", – заключил Синицын.
Чума – особо опасное природное очаговое заболевание, распространяющееся в связи циркуляцией между животными, в замкнутом очаге, неопределенно долго без заноса извне.
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