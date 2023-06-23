https://crimea.ria.ru/20230623/rospotrebnadzor-rasskazal-o-situatsii-s-chumoy-na-granitse-s-rossiey-1129589245.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой на границе с Россией

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой на границе с Россией - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой на границе с Россией

Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на граничащих с Россией территориях находится на строгом контроле... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T17:31

2023-06-23T17:31

2023-06-23T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на граничащих с Россией территориях находится на строгом контроле специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе на границе с Россией и Китаем.Подчеркивается, что специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Кроме того, реализуются меры по контролю численности переносчиков этого заболевания. Также ежегодно организуются учения по повышению уровня бдительности работников медорганизаций к выявлению случаев заражения человека чумой, заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатовНа Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холерыВ нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

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роспотребнадзор, общество, россия, здоровье, здравоохранение в россии, новости, безопасность