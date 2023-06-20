На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры
В нескольких областях Украины запретили вылов и продажу рыбы из-за плохого качества воды
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРыбак
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Запрет на вылов и продажу рыбы ввели в нескольких областях Украины. Принятое решение власти объяснили информацией об ухудшении качественных показателей воды в южных регионах страны.
По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, с 19 июня вводится запрет на вылов рыбы, а также на купание в открытых водоемах на территории Одесской и Николаевской областей из-за ухудшения качества воды в море и реках.
"В регионе запрещен вылов и продажа рыбы. Нельзя реализовывать улов из Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части - ред.), Николаевской, Одесской и Херсонской (подконтрольной Киеву части - ред.) областей", - написал руководитель Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
По его словам, здесь действует усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль, который сохранится до полной стабилизации ситуации.
Также Лысак отметил, что сейчас пляжи Днепропетровска закрыты для купания.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры.
Кроме того, врач-эпидемиолог считает, что остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки".
При этом пока случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний на левом берегу Днепра Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверили в межрайонном отделе Херсонского центра гигиены и эпидемиологии.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила.
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