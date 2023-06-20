Рейтинг@Mail.ru
На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/na-ukraine-vveli-zapret-na-lov-i-prodazhu-ryby-iz-za-vozbuditelya-kholery-1129492797.html
На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры
На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры - РИА Новости Крым, 20.06.2023
На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры
Запрет на вылов и продажу рыбы ввели в нескольких областях Украины. Принятое решение власти объяснили информацией об ухудшении качественных показателей воды в... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T08:03
2023-06-20T08:03
украина
днепропетровская область
днепропетровск
одесса
одесская область
в мире
разрушение каховской гэс
холера
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111860/59/1118605932_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ce2f6650a009855e759b7fb93d671acb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Запрет на вылов и продажу рыбы ввели в нескольких областях Украины. Принятое решение власти объяснили информацией об ухудшении качественных показателей воды в южных регионах страны. Ранее сообщалось, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС.По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, с 19 июня вводится запрет на вылов рыбы, а также на купание в открытых водоемах на территории Одесской и Николаевской областей из-за ухудшения качества воды в море и реках.По его словам, здесь действует усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль, который сохранится до полной стабилизации ситуации.Также Лысак отметил, что сейчас пляжи Днепропетровска закрыты для купания.Ранее в комментарии РИА Новости Крым академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры.Кроме того, врач-эпидемиолог считает, что остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки".При этом пока случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний на левом берегу Днепра Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверили в межрайонном отделе Херсонского центра гигиены и эпидемиологии.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭСВозбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской областиМор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище
https://crimea.ria.ru/20230619/kto-spaset-ukrainu-ot-kholery-onischenko-dal-sovet-po-borbe-s-epidemiey-1129487144.html
украина
днепропетровская область
днепропетровск
одесса
одесская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111860/59/1118605932_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1a9694ef0c37f6d0aa45a2c306425f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, днепропетровская область, днепропетровск, одесса, одесская область, в мире, разрушение каховской гэс, холера, общество, новости
На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры

В нескольких областях Украины запретили вылов и продажу рыбы из-за плохого качества воды

08:03 20.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРыбак
Рыбак - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Запрет на вылов и продажу рыбы ввели в нескольких областях Украины. Принятое решение власти объяснили информацией об ухудшении качественных показателей воды в южных регионах страны.
Ранее сообщалось, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС.
По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, с 19 июня вводится запрет на вылов рыбы, а также на купание в открытых водоемах на территории Одесской и Николаевской областей из-за ухудшения качества воды в море и реках.
"В регионе запрещен вылов и продажа рыбы. Нельзя реализовывать улов из Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части - ред.), Николаевской, Одесской и Херсонской (подконтрольной Киеву части - ред.) областей", - написал руководитель Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
По его словам, здесь действует усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль, который сохранится до полной стабилизации ситуации.
Также Лысак отметил, что сейчас пляжи Днепропетровска закрыты для купания.
Исследования. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вчера, 16:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Кто спасет Украину от холеры
Ранее в комментарии РИА Новости Крым академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры.
Кроме того, врач-эпидемиолог считает, что остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки".
При этом пока случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний на левом берегу Днепра Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверили в межрайонном отделе Херсонского центра гигиены и эпидемиологии.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС
Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области
Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище
 
УкраинаДнепропетровская областьДнепропетровскОдессаОдесская областьВ миреРазрушение Каховской ГЭСХолераОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
09:34Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник
09:27Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура
09:05Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
08:52Кондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусы
08:43Экипаж пропавшего неподалеку от "Титаника" батискафа вышел на связь
08:36Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
08:17Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу
08:03На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры
07:21В Симферополе 70 улиц до вечера отключат от света
07:03Цены на бензин в Крыму: почему растут и можно ли сделать топливо дешевле
00:01Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 июня
21:58Главные события и заявления дня: 19 июня
21:29Главные новости Крыма: 19 июня
20:57Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной
20:34"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
20:17Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристами
19:59Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
19:26Крым тратит меньше, чем зарабатывает: Кивико об исполнении бюджета
Лента новостейМолния