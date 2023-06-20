https://crimea.ria.ru/20230620/na-ukraine-vveli-zapret-na-lov-i-prodazhu-ryby-iz-za-vozbuditelya-kholery-1129492797.html

На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры

На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры - РИА Новости Крым, 20.06.2023

На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры

Запрет на вылов и продажу рыбы ввели в нескольких областях Украины. Принятое решение власти объяснили информацией об ухудшении качественных показателей воды в... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T08:03

2023-06-20T08:03

2023-06-20T08:03

украина

днепропетровская область

днепропетровск

одесса

одесская область

в мире

разрушение каховской гэс

холера

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Запрет на вылов и продажу рыбы ввели в нескольких областях Украины. Принятое решение власти объяснили информацией об ухудшении качественных показателей воды в южных регионах страны. Ранее сообщалось, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС.По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, с 19 июня вводится запрет на вылов рыбы, а также на купание в открытых водоемах на территории Одесской и Николаевской областей из-за ухудшения качества воды в море и реках.По его словам, здесь действует усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль, который сохранится до полной стабилизации ситуации.Также Лысак отметил, что сейчас пляжи Днепропетровска закрыты для купания.Ранее в комментарии РИА Новости Крым академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры.Кроме того, врач-эпидемиолог считает, что остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки".При этом пока случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний на левом берегу Днепра Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверили в межрайонном отделе Херсонского центра гигиены и эпидемиологии.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭСВозбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской областиМор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище

https://crimea.ria.ru/20230619/kto-spaset-ukrainu-ot-kholery-onischenko-dal-sovet-po-borbe-s-epidemiey-1129487144.html

украина

днепропетровская область

днепропетровск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, днепропетровская область, днепропетровск, одесса, одесская область, в мире, разрушение каховской гэс, холера, общество, новости