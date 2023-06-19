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Кто спасет Украину от холеры: Онищенко дал совет по борьбе с эпидемией

Кто спасет Украину от холеры: Онищенко дал совет по борьбе с эпидемией - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Кто спасет Украину от холеры: Онищенко дал совет по борьбе с эпидемией

Остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки"... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T16:13

2023-06-19T16:13

2023-06-19T16:13

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разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.Нужен контроль за качеством воды и питанияРанее сообщалось, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС.По данным областного центра контроля и профилактики болезней минздрава Украины, результаты проведенных исследований показали, что холерный вибрион в воде не выделен, однако присутствует холеровидный вибрион, который является маркером. Отмечалось, что в реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимой концентрации аммиака."Нужна качественная безопасная вода, питание. Нужен контроль за организованным детством, потому что это наиболее уязвимая категория, и важно, как будет налажена работа в детских оздоровительных учреждениях. Нужен контроль за пляжами с точки зрения их безопасности и чистоты", - сказал Онищенко.Россия должна помочь УкраинеТакже академик РАН отметил, что сезон холеры еще не начался, по всем законам эпидемиологии, она "начинает расцветать" в конце июля, в августе и сентябре. По его мнению, раннее выявление холеровидного вибриона на территории сопредельного государства может быть серьезным предвестником."Разрушение Каховской ГЭС может привести к вспышкам не только холеры, но и гепатита и острых кишечных инфекций. То, что сегодня это (холеровидный вибрион – ред.) обнаружили украинские медики, говорит о том, что ситуация там может быть непростой, ведь у них возможности обнаружить этот возбудитель очень минимизированы, поскольку славное украинское руководство делало все, чтобы разрушить систему здравоохранения и эпиднадзора в этой стране", - заявил врач-эпидемиолог.Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатов >>По мнению Онищенко, наибольшую опасность для жителей Херсонщины сейчас представляют даже не затопленные кладбища и скотомогильники, а низкий уровень медобслуживания на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области. Он убежден, что бороться с распространением холеры, гепатита и острых кишечных инфекций на левобережной части области придется российским медикам и МЧС.По информации Онищенко, сегодня на новых российских территориях ведется мониторинг за холерным вибрионом."Сейчас нужно вновь оценить обстановку и, в том числе, подумать о прививках. У нас есть наша отечественная вакцина, есть и у других стран вакцины против холеры", - обозначил он.При этом он отметил, что в прошлом году, когда холеру выявили в 31 стране, ВОЗ испытывала некоторые проблемы с наличием в нужных объемах этой вакцины.При этом пока случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверили в межрайонном отделе Херсонского центра гигиены и эпидемиологии.В Новой Каховке продолжается вакцинация населения и выплаты материальной помощи людям, коммунальщики вывозят сотни кубометров мусора, ветеринары - трупы погибших животных.Ранее кандидат экономических наук, директор Центра экономического взаимодействия республик Виктория Романюк сообщала, что удары ВСУ по промышленным предприятиям Донецкой Народной Республики наносят непоправимый урон не только промышленности и сельскому хозяйству региона, но и приближают экологическую катастрофу.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭСЗатопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного НилаВосстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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