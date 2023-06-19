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Затопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного Нила - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Затопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного Нила
Затопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного Нила - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Затопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного Нила
Спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T12:12
2023-06-19T12:14
министерство обороны рф
разрушение каховской гэс
херсонская область
происшествия
игорь кириллов
общество
здоровье
новости
сша
биологическое оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник.Он также заявил о технической готовности США к применению инфицированных переносчиков – об этом свидетельствует патент на БПЛА, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров.Ученые Морского гидрофизического института РАН ранее сообщили, что после разрушения Каховской ГЭС большая часть взвешенных и загрязняющих веществ из Днепровской воды осядет на дно Черного моря в прибрежных районах Украины, а меньшая будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии. Для Крыма никаких рисков загрязнения прибрежных вод нет. Кроме того, профессор кафедры инфекционных болезней Института "Медицинская академия им. С.И. Георгиевского" КФУ им. В.И. Вернадского Мунивер Гафарова заявила, что затопление территорий Херсонской области не грозит Крыму ростом заболеваемости инфекционными болезнями.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской областиГоры мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой КаховкеВыросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС
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министерство обороны рф, разрушение каховской гэс, херсонская область, происшествия, игорь кириллов, общество, здоровье, новости, сша, биологическое оружие
Затопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного Нила

Минобороны: подтопление Херсонской области может создать очаги лихорадки Западного Нила

12:12 19.06.2023 (обновлено: 12:14 19.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗатопленные районы Херсонской области
Затопленные районы Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник.
"Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила", - сказал он.
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Он также заявил о технической готовности США к применению инфицированных переносчиков – об этом свидетельствует патент на БПЛА, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров.
"В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи, и отмечено, что "…подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект", - добавил Кириллов.
Ученые Морского гидрофизического института РАН ранее сообщили, что после разрушения Каховской ГЭС большая часть взвешенных и загрязняющих веществ из Днепровской воды осядет на дно Черного моря в прибрежных районах Украины, а меньшая будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии.
Для Крыма никаких рисков загрязнения прибрежных вод нет. Кроме того, профессор кафедры инфекционных болезней Института "Медицинская академия им. С.И. Георгиевского" КФУ им. В.И. Вернадского Мунивер Гафарова заявила, что затопление территорий Херсонской области не грозит Крыму ростом заболеваемости инфекционными болезнями.
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Министерство обороны РФРазрушение Каховской ГЭСХерсонская областьПроисшествияИгорь КирилловОбществоЗдоровьеНовостиСШАБиологическое оружие
 
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