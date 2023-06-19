https://crimea.ria.ru/20230619/zatoplenie-khersonschiny-mozhet-sozdat-ochagi-likhoradki-zapadnogo-nila-1129474222.html

Затопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного Нила

Затопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного Нила - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Затопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного Нила

Спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T12:12

2023-06-19T12:12

2023-06-19T12:14

министерство обороны рф

разрушение каховской гэс

херсонская область

происшествия

игорь кириллов

общество

здоровье

новости

сша

биологическое оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129324691_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_6102aac54bea6f30080ba6601c496fb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник.Он также заявил о технической готовности США к применению инфицированных переносчиков – об этом свидетельствует патент на БПЛА, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров.Ученые Морского гидрофизического института РАН ранее сообщили, что после разрушения Каховской ГЭС большая часть взвешенных и загрязняющих веществ из Днепровской воды осядет на дно Черного моря в прибрежных районах Украины, а меньшая будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии. Для Крыма никаких рисков загрязнения прибрежных вод нет. Кроме того, профессор кафедры инфекционных болезней Института "Медицинская академия им. С.И. Георгиевского" КФУ им. В.И. Вернадского Мунивер Гафарова заявила, что затопление территорий Херсонской области не грозит Крыму ростом заболеваемости инфекционными болезнями.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской областиГоры мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой КаховкеВыросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230615/mor-ryby-i-obmelenie-kogda-vosstanovitsya-kakhovskoe-vodokhranilische-1129411863.html

https://crimea.ria.ru/20230615/minzdrav-kryma-oproverg-feyki-o-pitevoy-vode-na-poluostrove-1129418714.html

херсонская область

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, разрушение каховской гэс, херсонская область, происшествия, игорь кириллов, общество, здоровье, новости, сша, биологическое оружие