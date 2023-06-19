https://crimea.ria.ru/20230619/gory-musora-i-trupy-zhivotnykh---14-y-den-posle-chp-v-novoy-kakhovke-1129472782.html

Горы мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой Каховке

Горы мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Горы мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой Каховке

На 14-й день после теракта на Каховской ГЭС и последующего затопления населенных пунктов Херсонщины в Новой Каховке продолжается вакцинация населения и выплаты... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T11:27

2023-06-19T11:27

2023-06-19T11:39

новости

херсонская область

разрушение каховской гэс

новые регионы россии

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. На 14-й день после теракта на Каховской ГЭС и последующего затопления населенных пунктов Херсонщины в Новой Каховке продолжается вакцинация населения и выплаты материальной помощи людям, коммунальщики вывозят сотни кубометров мусора, ветеринары - трупы погибших животных, сообщает администрация Новокаховский городского округа.Помощь людямПострадавшим от наводнения раздали 31,8 тонн бутилированной и 16,5 тонн наливной питьевой воды. Сейчас водоснабжение полностью восстановили в Новой Каховке, Днепрянах. В Корсунке работа артезианских скважин будет восстановлена после их полной осушки.Коммунальщики и ветеринары продолжают работуНовокаховские коммунальные службы продолжают просушку подвалов тепловыми пушками, всего осушено 17, 7 тыс квадратных метров помещений. Также дезинфицируют дорожное покрытие на проспекте Днепровском - сейчас эта работа проведена на площади 14,4 тыс квадратных метров. С подтопленных территорий вывезли 985 кубометров мусора.Параллельно ВСУ продолжают бить по мирным городам левобережья Херсонщины. Только за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам, в том числе по Новой Каховке. В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков, пострадали и погибли местные жители.Читайте также на РИА новости Крым:ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены домаОсобенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой КаховкеЧто не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку

https://crimea.ria.ru/20230619/vozbuditel-kholery-nashli-v-presnoy-vode-v-nikolaevskoy-oblasti-1129472447.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, обстрелы всу