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Горы мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой Каховке
Горы мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Горы мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой Каховке
На 14-й день после теракта на Каховской ГЭС и последующего затопления населенных пунктов Херсонщины в Новой Каховке продолжается вакцинация населения и выплаты... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T11:27
2023-06-19T11:27
2023-06-19T11:39
новости
херсонская область
разрушение каховской гэс
новые регионы россии
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. На 14-й день после теракта на Каховской ГЭС и последующего затопления населенных пунктов Херсонщины в Новой Каховке продолжается вакцинация населения и выплаты материальной помощи людям, коммунальщики вывозят сотни кубометров мусора, ветеринары - трупы погибших животных, сообщает администрация Новокаховский городского округа.Помощь людямПострадавшим от наводнения раздали 31,8 тонн бутилированной и 16,5 тонн наливной питьевой воды. Сейчас водоснабжение полностью восстановили в Новой Каховке, Днепрянах. В Корсунке работа артезианских скважин будет восстановлена после их полной осушки.Коммунальщики и ветеринары продолжают работуНовокаховские коммунальные службы продолжают просушку подвалов тепловыми пушками, всего осушено 17, 7 тыс квадратных метров помещений. Также дезинфицируют дорожное покрытие на проспекте Днепровском - сейчас эта работа проведена на площади 14,4 тыс квадратных метров. С подтопленных территорий вывезли 985 кубометров мусора.Параллельно ВСУ продолжают бить по мирным городам левобережья Херсонщины. Только за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам, в том числе по Новой Каховке. В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков, пострадали и погибли местные жители.Читайте также на РИА новости Крым:ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены домаОсобенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой КаховкеЧто не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
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новости, херсонская область, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, обстрелы всу
Горы мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой Каховке
В Новокаховской администрации рассказали о ситуации на 14-й день после потопа
11:27 19.06.2023 (обновлено: 11:39 19.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым.
На 14-й день после теракта на Каховской ГЭС и последующего затопления населенных пунктов Херсонщины в Новой Каховке продолжается
вакцинация населения и выплаты материальной помощи людям, коммунальщики вывозят сотни кубометров мусора, ветеринары - трупы погибших животных, сообщает администрация Новокаховский городского округа.
Помощь людям
"В Новой Каховке и Днепрянах произведены выплаты единоразовой материальной помощи 306 жителям округа, которые пострадали от затопления после подрыва дамбы Каховской ГЭС. На пункте вакцинации Центральной городской больницы привито от инфекций 289 человек", - сказано в сообщении.
Пострадавшим от наводнения раздали 31,8 тонн бутилированной и 16,5 тонн наливной питьевой воды. Сейчас водоснабжение полностью восстановили в Новой Каховке, Днепрянах. В Корсунке работа артезианских скважин будет восстановлена после их полной осушки.
Коммунальщики и ветеринары продолжают работу
Новокаховские коммунальные службы продолжают просушку подвалов тепловыми пушками, всего осушено 17, 7 тыс квадратных метров помещений. Также дезинфицируют дорожное покрытие на проспекте Днепровском - сейчас эта работа проведена на площади 14,4 тыс квадратных метров. С подтопленных территорий вывезли 985 кубометров мусора.
"В Корсунке проводятся работы по утилизации трупов животных, утонувших при затоплении территории Днепрян и Корсунки: всего утилизировано 254 трупа. Сотрудниками областной ветеринарной службы с 18 июня начат подомовой обход в пострадавших от затопления населенных пунктах для проведения профилактических прививок домашним животным. Привито 25 голов крупного рогатого скота и 20 голов мелкого", - добавили в пресс-службе ВГА.
Параллельно ВСУ продолжают бить по мирным городам левобережья Херсонщины. Только за сутки выпустили
75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам, в том числе по Новой Каховке.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков, пострадали и погибли местные жители.
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