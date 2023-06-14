https://crimea.ria.ru/20230614/osobennoe-koschunstvo-vsu-chto-seychas-proiskhodit-v-novoy-kakhovke-1129391979.html

Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке

Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке

В Новой Каховке украинские боевики обстреливают из артиллерии и сбрасывают с дронов гранаты в центр города и на пункты временного размещения граждан,... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T18:45

2023-06-14T18:45

2023-06-14T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Новой Каховке украинские боевики обстреливают из артиллерии и сбрасывают с дронов гранаты в центр города и на пункты временного размещения граждан, эвакуированных из зон подтопления в Херсонской области. Также атакам подвергаются спасатели. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Боевики стреляют по Новой КаховкеПо его словам, украинские боевики сбрасывают кумулятивные гранаты от РПГ-7, скидывают самодельные взрывные устройства."Позавчера у нас был контужен сотрудник ВГА прямо в месте эвакуации от прилета мины. То есть, это постоянно осуществляется. Это террористы. Они и раньше не чурались самых страшных методов. А сейчас, когда мы спасаем людей, это особенно кощунственно. Но ничего страшного, и это пройдет", - убежден руководитель.Воду в регионе обеззараживаютВода в Новой Каховке соответствует нормам и пригодна для питья. Проведены анализы воды из основного водозабора и всех артезианских скважин.Также он отметил, что в регион для оказания помощи после ЧП на Каховской ГЭС, произошедшего в ночь на 6 июня, прибыло много специалистов с "большой земли", в том числе, из Крыма."Специалисты прибывают и оказывает всесильную помощь, без которой мы вряд ли бы справились", - сказал он.Пострадавшим активно помогаютНапомним, в ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень в Новой Каховке и ряде других населенных пунктов достиг 10 метров. В регионе был введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли 17 местных жителей.Кроме того, по его словам, каждый пострадавший в результате подрыва ГЭС уже получил продуктовые наборы и воду. В самое ближайшее время люди начнут получать единоразовые пособия, а чуть позже компенсации за разрушенное жилье и утерянное имущество."Мы не можем спорить с обстоятельствами непреодолимой силы, значит, мы их мужественно и стойко будем преодолевать", - заключил Леонтьев.С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 7,2 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся 1,6 тыс. Часть людей временно выехала из подтопленных домов к родным и близким. Пострадавшим начали выплату компенсаций по 10 тысяч рублей.Также сообщалось, что общий ущерб от наводнения в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСПострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС начали выплачивать компенсацииЧисло погибших от последствий ЧП на Каховской ГЭС выросло до 17 человек

https://crimea.ria.ru/20230614/mina-upala-v-50-metrakh-vsu-obstrelyali-punkt-gumpomoschi-na-khersonschine-1129391108.html

херсонская область

новая каховка

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

новости, херсонская область, новая каховка, владимир леонтьев, разрушение каховской гэс, общество, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, сво