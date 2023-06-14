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Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке
Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке
В Новой Каховке украинские боевики обстреливают из артиллерии и сбрасывают с дронов гранаты в центр города и на пункты временного размещения граждан,... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T18:45
2023-06-14T18:45
эксклюзивы риа новости крым
новости
херсонская область
новая каховка
владимир леонтьев
разрушение каховской гэс
общество
всу (вооруженные силы украины)
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Новой Каховке украинские боевики обстреливают из артиллерии и сбрасывают с дронов гранаты в центр города и на пункты временного размещения граждан, эвакуированных из зон подтопления в Херсонской области. Также атакам подвергаются спасатели. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Боевики стреляют по Новой КаховкеПо его словам, украинские боевики сбрасывают кумулятивные гранаты от РПГ-7, скидывают самодельные взрывные устройства."Позавчера у нас был контужен сотрудник ВГА прямо в месте эвакуации от прилета мины. То есть, это постоянно осуществляется. Это террористы. Они и раньше не чурались самых страшных методов. А сейчас, когда мы спасаем людей, это особенно кощунственно. Но ничего страшного, и это пройдет", - убежден руководитель.Воду в регионе обеззараживаютВода в Новой Каховке соответствует нормам и пригодна для питья. Проведены анализы воды из основного водозабора и всех артезианских скважин.Также он отметил, что в регион для оказания помощи после ЧП на Каховской ГЭС, произошедшего в ночь на 6 июня, прибыло много специалистов с "большой земли", в том числе, из Крыма."Специалисты прибывают и оказывает всесильную помощь, без которой мы вряд ли бы справились", - сказал он.Пострадавшим активно помогаютНапомним, в ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень в Новой Каховке и ряде других населенных пунктов достиг 10 метров. В регионе был введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли 17 местных жителей.Кроме того, по его словам, каждый пострадавший в результате подрыва ГЭС уже получил продуктовые наборы и воду. В самое ближайшее время люди начнут получать единоразовые пособия, а чуть позже компенсации за разрушенное жилье и утерянное имущество."Мы не можем спорить с обстоятельствами непреодолимой силы, значит, мы их мужественно и стойко будем преодолевать", - заключил Леонтьев.С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 7,2 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся 1,6 тыс. Часть людей временно выехала из подтопленных домов к родным и близким. Пострадавшим начали выплату компенсаций по 10 тысяч рублей.Также сообщалось, что общий ущерб от наводнения в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСПострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС начали выплачивать компенсацииЧисло погибших от последствий ЧП на Каховской ГЭС выросло до 17 человек
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херсонская область
новая каховка
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новости, херсонская область, новая каховка, владимир леонтьев, разрушение каховской гэс, общество, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, сво
Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке

Леонтьев: украинские террористы сбрасывают гранаты на жителей Новой Каховки

18:45 14.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая Каховка, результат обстрела центральной городской больницы
Новая Каховка, результат обстрела центральной городской больницы - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Новой Каховке украинские боевики обстреливают из артиллерии и сбрасывают с дронов гранаты в центр города и на пункты временного размещения граждан, эвакуированных из зон подтопления в Херсонской области. Также атакам подвергаются спасатели. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Боевики стреляют по Новой Каховке

"Обстрелы продолжаются. Сегодня был ранен человек в центре города. Вчера был день вражеских дронов, они атаковали наших уважаемых спасателей, сотрудников военно-гражданской администрации во время эвакуации и проведения мероприятий на территориях, освобождаемых от воды", - рассказал Леонтьев.

По его словам, украинские боевики сбрасывают кумулятивные гранаты от РПГ-7, скидывают самодельные взрывные устройства.
"Позавчера у нас был контужен сотрудник ВГА прямо в месте эвакуации от прилета мины. То есть, это постоянно осуществляется. Это террористы. Они и раньше не чурались самых страшных методов. А сейчас, когда мы спасаем людей, это особенно кощунственно. Но ничего страшного, и это пройдет", - убежден руководитель.

Воду в регионе обеззараживают

Вода в Новой Каховке соответствует нормам и пригодна для питья. Проведены анализы воды из основного водозабора и всех артезианских скважин.
"По поручению правительства мы проводим обеззараживание территории, обеззараживание всех артезианских скважин. Если до вчерашнего дня мы могли использоваться только воду из основного водозабора Новой Каховки, то сейчас еще одна артезианская скважина у нас пригодна для использования", - заверил Леонтьев.
Также он отметил, что в регион для оказания помощи после ЧП на Каховской ГЭС, произошедшего в ночь на 6 июня, прибыло много специалистов с "большой земли", в том числе, из Крыма.
"Специалисты прибывают и оказывает всесильную помощь, без которой мы вряд ли бы справились", - сказал он.

Пострадавшим активно помогают

Напомним, в ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень в Новой Каховке и ряде других населенных пунктов достиг 10 метров. В регионе был введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли 17 местных жителей.

"Люди, которые здесь остались, очень много работают. Это только в России возможно, другие сложили бы руки и уже давно бросили бы все. У нас такого нет: оперативный штаб создан, оказывается огромное количество помощи. Непосредственно в Новокаховском городском округе сейчас работают 260 человек, 30 единиц техники, больше 80 мотопомп, генераторов. Это очень много", - отметил Леонтьев.

Кроме того, по его словам, каждый пострадавший в результате подрыва ГЭС уже получил продуктовые наборы и воду. В самое ближайшее время люди начнут получать единоразовые пособия, а чуть позже компенсации за разрушенное жилье и утерянное имущество.
"Мы не можем спорить с обстоятельствами непреодолимой силы, значит, мы их мужественно и стойко будем преодолевать", - заключил Леонтьев.
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 7,2 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся 1,6 тыс. Часть людей временно выехала из подтопленных домов к родным и близким. Пострадавшим начали выплату компенсаций по 10 тысяч рублей.
Также сообщалось, что общий ущерб от наводнения в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей.
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