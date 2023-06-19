Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230619/vsu-byut-po-mirnym-gorodam-khersonschiny-novye-obstrely-levoberezhya-1129468406.html
ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья
ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья - РИА Новости Крым, 19.06.2023
ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья
Украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T09:40
2023-06-19T09:55
новости
херсонская область
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128898792_0:68:1080:676_1920x0_80_0_0_6913021b2740e869d0890c9df6c07d22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы.Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Крынок, Новой Збурьевки, Раденска и Саг, выпустив 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне ВСУ выпустили более 60 снарядов и девять ракет по левобережью Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктовСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесНочной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
https://crimea.ria.ru/20230619/vosem-vzroslykh-i-rebenok-raneny-pri-obstrele-belgorodskoy-oblasti-1129465805.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128898792_90:0:1050:720_1920x0_80_0_0_a9182a14b8d8339539c3386b85ee583b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, херсонская область, обстрелы всу
ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья

Экстренные службы: ВСУ обстреляли за сутки 12 населенных пунктов Херсонщины

09:40 19.06.2023 (обновлено: 09:55 19.06.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы.

"По Корсунке выпустили 11 снарядов, по Казачьим Лагерям - восемь, по Старой Збурьевке - шесть, по Днепрянам - семь, по Подстепному - шесть", - сказано в сообщении.

Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Крынок, Новой Збурьевки, Раденска и Саг, выпустив 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Накануне ВСУ выпустили более 60 снарядов и девять ракет по левобережью Херсонщины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктов
Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лес
Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
Обстрелы ВСУ Валуйского городского округа
08:31
Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области
НовостиХерсонская областьОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области
10:56В Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену
10:21Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое
10:07Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа
09:51В МВД назвали причину взрыва иномарки на трассе под Симферополем
09:40ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья
09:32Взрыв авто под Симферополем - прокуратура берет дело на контроль
08:31Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области
08:13Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое
07:56Север Крыма атаковали два беспилотника
07:51Безопасность ребенка на уроке физкультуры: что нужно знать родителям
07:22Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительство
07:03Большое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без воды
00:01Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 июня
21:56Выросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС
21:31Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку
21:03Власти Севастополя назвали причину появления пятна в бухте Балаклавы
20:57Главные события и заявления дня: 18 июня
20:21Как чаще всего травмируются дети
Лента новостейМолния