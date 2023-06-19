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ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья
ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья - РИА Новости Крым, 19.06.2023
ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья
Украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T09:40
2023-06-19T09:40
2023-06-19T09:55
новости
херсонская область
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы.Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Крынок, Новой Збурьевки, Раденска и Саг, выпустив 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне ВСУ выпустили более 60 снарядов и девять ракет по левобережью Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктовСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесНочной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
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новости, херсонская область, обстрелы всу
ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья
Экстренные службы: ВСУ обстреляли за сутки 12 населенных пунктов Херсонщины
09:40 19.06.2023 (обновлено: 09:55 19.06.2023)