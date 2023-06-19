https://crimea.ria.ru/20230619/vsu-byut-po-mirnym-gorodam-khersonschiny-novye-obstrely-levoberezhya-1129468406.html

ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья

ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья - РИА Новости Крым, 19.06.2023

ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья

Украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T09:40

2023-06-19T09:40

2023-06-19T09:55

новости

херсонская область

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы.Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Крынок, Новой Збурьевки, Раденска и Саг, выпустив 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне ВСУ выпустили более 60 снарядов и девять ракет по левобережью Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктовСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесНочной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются

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херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, обстрелы всу