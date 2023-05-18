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Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
От ночного обстрела ВСУ пострадали пять населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T10:43
2023-05-18T10:43
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
каховка
новая каховка
сво
происшествия
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. От ночного обстрела ВСУ пострадали пять населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются, добавил он.Вчера в течение дня от артиллерийских обстрелов ВСУ пострадали Голая Пристань, Днепряны, Корсунка, Старая Збурьевка и Новая Збурьевка, Подстепное и Кардашинка.Накануне врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сутками ранее украинские войска выпустили по Херсонщине 250 снарядов, есть погибшие. Также в минувший день ВСУ обстреляли три российских региона, не обошлось без жертв. Читайте также на РИА Новости Крым:Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
https://crimea.ria.ru/20230516/vsu-vypustili-83-snaryada-po-khersonskoy-oblasti-1128746510.html
херсонская область
новые регионы россии
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии, каховка, новая каховка, сво, происшествия, украина, россия
Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются

ВСУ ночью обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области

10:43 18.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия обстрелов ВСУ Новой Каховки Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ Новой Каховки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. От ночного обстрела ВСУ пострадали пять населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Каиры, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии", – рассказал собеседник агентства.
Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются, добавил он.
Вчера в течение дня от артиллерийских обстрелов ВСУ пострадали Голая Пристань, Днепряны, Корсунка, Старая Збурьевка и Новая Збурьевка, Подстепное и Кардашинка.
Накануне врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сутками ранее украинские войска выпустили по Херсонщине 250 снарядов, есть погибшие.
Также в минувший день ВСУ обстреляли три российских региона, не обошлось без жертв.
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Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовые регионы РоссииКаховкаНовая КаховкаСВОПроисшествияУкраинаРоссия
 
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