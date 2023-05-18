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Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
От ночного обстрела ВСУ пострадали пять населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T10:43
2023-05-18T10:43
2023-05-18T10:43
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. От ночного обстрела ВСУ пострадали пять населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются, добавил он.Вчера в течение дня от артиллерийских обстрелов ВСУ пострадали Голая Пристань, Днепряны, Корсунка, Старая Збурьевка и Новая Збурьевка, Подстепное и Кардашинка.Накануне врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сутками ранее украинские войска выпустили по Херсонщине 250 снарядов, есть погибшие. Также в минувший день ВСУ обстреляли три российских региона, не обошлось без жертв. Читайте также на РИА Новости Крым:Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
https://crimea.ria.ru/20230516/vsu-vypustili-83-snaryada-po-khersonskoy-oblasti-1128746510.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии, каховка, новая каховка, сво, происшествия, украина, россия
Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
ВСУ ночью обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области