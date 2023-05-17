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ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвы
ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.05.2023
ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвы
В результате массированного украинского обстрела Каховки и села Малокаховка погибла мирная жительница, есть разрушения инфраструктуры. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T22:52
2023-05-17T22:54
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
происшествия
общество
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В результате массированного украинского обстрела Каховки и села Малокаховка погибла мирная жительница, есть разрушения инфраструктуры. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, враг стрелял по жилой застройке – военных там не было.Подобными обстрелами населенных пунктов, по словам Сальдо, ВСУ вымещают свою злобу на мирных жителях за собственные поражения и потери. И "такое не останется безнаказанным", подчеркнул глава региона. Примером тому – суды, которые уже идут в Донбассе над бывшими украинскими военными, обстреливавшими мирных граждан."Рано или поздно подавляющее большинство боевиков украинских вооруженных формирований, которые сейчас обстреливают мирные города и села Херсонской области, также предстанут перед судом. Многие — еще до окончательного поражения киевского режима, просто попав в плен. А если режим бросит их в "контрнаступление" – пленных у нас будет много" – заключил Сальдо и добавил, что все военные преступления документируются.Ранее 17 мая сообщалось, что ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области.Также сообщалось о жертвах и раненых в результате удара ВСУ по Донецку. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаБойца ВСУ и двоих "азовцев"* осудят за расстрел мирных жителей Мариуполя
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херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвы

Сальдо: в Херсонской области под массированным обстрелом ВСУ погибла женщина

22:52 17.05.2023 (обновлено: 22:54 17.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В результате массированного украинского обстрела Каховки и села Малокаховка погибла мирная жительница, есть разрушения инфраструктуры. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, враг стрелял по жилой застройке – военных там не было.
"Вчера боевики киевского режима выпустили две с половиной сотни артиллерийских и реактивных снарядов по городу Каховка и селу Малокаховка. Погибла женщина", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Подобными обстрелами населенных пунктов, по словам Сальдо, ВСУ вымещают свою злобу на мирных жителях за собственные поражения и потери. И "такое не останется безнаказанным", подчеркнул глава региона. Примером тому – суды, которые уже идут в Донбассе над бывшими украинскими военными, обстреливавшими мирных граждан.
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"Рано или поздно подавляющее большинство боевиков украинских вооруженных формирований, которые сейчас обстреливают мирные города и села Херсонской области, также предстанут перед судом. Многие — еще до окончательного поражения киевского режима, просто попав в плен. А если режим бросит их в "контрнаступление" – пленных у нас будет много" – заключил Сальдо и добавил, что все военные преступления документируются.
Ранее 17 мая сообщалось, что ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области.
Также сообщалось о жертвах и раненых в результате удара ВСУ по Донецку.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовые регионы РоссииПроисшествияОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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