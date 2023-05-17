https://crimea.ria.ru/20230517/vsu-vypustili-250-snaryadov-po-khersonschine-est-zhertvy-1128790579.html

ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвы

ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.05.2023

ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвы

В результате массированного украинского обстрела Каховки и села Малокаховка погибла мирная жительница, есть разрушения инфраструктуры. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T22:52

2023-05-17T22:52

2023-05-17T22:54

херсонская область

владимир сальдо

новые регионы россии

происшествия

общество

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В результате массированного украинского обстрела Каховки и села Малокаховка погибла мирная жительница, есть разрушения инфраструктуры. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, враг стрелял по жилой застройке – военных там не было.Подобными обстрелами населенных пунктов, по словам Сальдо, ВСУ вымещают свою злобу на мирных жителях за собственные поражения и потери. И "такое не останется безнаказанным", подчеркнул глава региона. Примером тому – суды, которые уже идут в Донбассе над бывшими украинскими военными, обстреливавшими мирных граждан."Рано или поздно подавляющее большинство боевиков украинских вооруженных формирований, которые сейчас обстреливают мирные города и села Херсонской области, также предстанут перед судом. Многие — еще до окончательного поражения киевского режима, просто попав в плен. А если режим бросит их в "контрнаступление" – пленных у нас будет много" – заключил Сальдо и добавил, что все военные преступления документируются.Ранее 17 мая сообщалось, что ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области.Также сообщалось о жертвах и раненых в результате удара ВСУ по Донецку. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаБойца ВСУ и двоих "азовцев"* осудят за расстрел мирных жителей Мариуполя

https://crimea.ria.ru/20230517/rossiyskie-kinzhaly-unichtozhili-pyat-puskovykh-ustanovok-zrk-patriot-1128789571.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины), новости