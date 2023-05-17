https://crimea.ria.ru/20230517/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-17-maya-1128790223.html

Главные события и заявления дня: 17 мая

Главные события и заявления дня: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Главные события и заявления дня: 17 мая

Зерновая сделка продлена. ВСУ ударили по трем областям России – есть жертвы. Армия РФ поразила "Кинжалами" цели в Киеве. Крупный склад ВСУ уничтожен групповым... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T21:54

2023-05-17T21:54

2023-05-17T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Зерновая сделка продлена. ВСУ ударили по трем областям России – есть жертвы. Армия РФ поразила "Кинжалами" цели в Киеве. Крупный склад ВСУ уничтожен групповым ракетным ударом. В России стартовало производств новейшей ракеты для нужд СВО. Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России ударила "Кинжалами" по КиевуВооруженные Силы России поразили "Кинжалами" пять пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве. Об этом сообщает Минобороны.Зерновая сделка продленаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой инициативы на два месяца."Соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей", – заявил Эрдоган.В российском МИД подтвердили договоренности, отметив, что их принципиальные оценки со стороны Москвы не изменились."Перекосы в исполнении должны быть максимально быстро исправлены", – заявили в ведомстве.ВСУ ударили по трем областям России – есть жертвыПять человек погибли и 23 получили ранения, в том числе и подросток, в результате обстрела ВСУ Донецка, еще пятеро мирных жителей пострадали при ударе вражескими "Градами" по Ясиноватой. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Также в этот день ВСУ обстреляли Курскую область, по информации от губернатора региона Романа Старовойта, ранен один мирный житель. Кроме того, в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ приграничных территорий сохраняется минная опасность. Сегодня еще один мирный житель пострадал от разрыва мины "Лепесток" – он в реанимации, о случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Крупный склад ВСУ уничтожен групповым ракетным ударомРоссийская армия уничтожила крупный склад боеприпасов ВСУ в Николаеве, цели достигнуты, сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки российские войска отразили девять атак ВСУ в Донбассе и разбили шесть групп украинских диверсантов под Харьковом и в ЛНР. В Минобороны также сообщили о суточных потерях противника, которые продолжают расти. "Бронебойщик" для нужд СВОКонцерн "Техмаш" начал серийный выпуск новейшей авиаракеты "Бронебойщик" для применения в зоне СВО. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин."Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО", – сказал Кочкин.Соучастник убийства Владлена Татарского — в розыскеСоучастник теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), гражданин Украины Юрий Денисов обвинен и объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК России."Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", – говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20230517/rossiyskie-kinzhaly-unichtozhili-pyat-puskovykh-ustanovok-zrk-patriot-1128789571.html

https://crimea.ria.ru/20230517/otorvalo-stopu-zhitel-belgorodskoy-oblasti-nastupil-na-minu-lepestok-1128772434.html

https://crimea.ria.ru/20230517/poteri-vsu-za-sutki-prevysili-700-voennosluzhaschikh-i-naemnikov-1128782694.html

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