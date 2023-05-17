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Главные события и заявления дня: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Главные события и заявления дня: 17 мая
Главные события и заявления дня: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Главные события и заявления дня: 17 мая
Зерновая сделка продлена. ВСУ ударили по трем областям России – есть жертвы. Армия РФ поразила "Кинжалами" цели в Киеве. Крупный склад ВСУ уничтожен групповым... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T21:54
2023-05-17T21:54
главное за день
новости
сво
киев
украина
россия
вооруженные силы россии
потери всу
происшествия
донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Зерновая сделка продлена. ВСУ ударили по трем областям России – есть жертвы. Армия РФ поразила "Кинжалами" цели в Киеве. Крупный склад ВСУ уничтожен групповым ракетным ударом. В России стартовало производств новейшей ракеты для нужд СВО. Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России ударила "Кинжалами" по КиевуВооруженные Силы России поразили "Кинжалами" пять пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве. Об этом сообщает Минобороны.Зерновая сделка продленаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой инициативы на два месяца."Соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей", – заявил Эрдоган.В российском МИД подтвердили договоренности, отметив, что их принципиальные оценки со стороны Москвы не изменились."Перекосы в исполнении должны быть максимально быстро исправлены", – заявили в ведомстве.ВСУ ударили по трем областям России – есть жертвыПять человек погибли и 23 получили ранения, в том числе и подросток, в результате обстрела ВСУ Донецка, еще пятеро мирных жителей пострадали при ударе вражескими "Градами" по Ясиноватой. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Также в этот день ВСУ обстреляли Курскую область, по информации от губернатора региона Романа Старовойта, ранен один мирный житель. Кроме того, в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ приграничных территорий сохраняется минная опасность. Сегодня еще один мирный житель пострадал от разрыва мины "Лепесток" – он в реанимации, о случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Крупный склад ВСУ уничтожен групповым ракетным ударомРоссийская армия уничтожила крупный склад боеприпасов ВСУ в Николаеве, цели достигнуты, сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки российские войска отразили девять атак ВСУ в Донбассе и разбили шесть групп украинских диверсантов под Харьковом и в ЛНР. В Минобороны также сообщили о суточных потерях противника, которые продолжают расти. "Бронебойщик" для нужд СВОКонцерн "Техмаш" начал серийный выпуск новейшей авиаракеты "Бронебойщик" для применения в зоне СВО. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин."Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО", – сказал Кочкин.Соучастник убийства Владлена Татарского — в розыскеСоучастник теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), гражданин Украины Юрий Денисов обвинен и объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК России."Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", – говорится в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20230517/rossiyskie-kinzhaly-unichtozhili-pyat-puskovykh-ustanovok-zrk-patriot-1128789571.html
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главное за день, новости, сво, киев, украина, россия, вооруженные силы россии, потери всу , происшествия, донецк, ситуация в донбассе: новости и комментарии, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), новости, зерновая сделка, владлен татарский (максим фомин), оборонно-промышленный комплекс россии
Главные события и заявления дня: 17 мая

Главные события и заявления четверга, 17 мая

21:54 17.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Ясиноватой в ДНР
Последствия обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Зерновая сделка продлена. ВСУ ударили по трем областям России – есть жертвы. Армия РФ поразила "Кинжалами" цели в Киеве. Крупный склад ВСУ уничтожен групповым ракетным ударом. В России стартовало производств новейшей ракеты для нужд СВО. Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Армия России ударила "Кинжалами" по Киеву
Вооруженные Силы России поразили "Кинжалами" пять пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве. Об этом сообщает Минобороны.
"В результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", – заявили в ведомстве.
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
21:15
Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
Зерновая сделка продлена
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой инициативы на два месяца.
"Соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей", – заявил Эрдоган.
В российском МИД подтвердили договоренности, отметив, что их принципиальные оценки со стороны Москвы не изменились.
"Перекосы в исполнении должны быть максимально быстро исправлены", – заявили в ведомстве.
ВСУ ударили по трем областям России – есть жертвы
Пять человек погибли и 23 получили ранения, в том числе и подросток, в результате обстрела ВСУ Донецка, еще пятеро мирных жителей пострадали при ударе вражескими "Градами" по Ясиноватой. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Также в этот день ВСУ обстреляли Курскую область, по информации от губернатора региона Романа Старовойта, ранен один мирный житель.
Кроме того, в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ приграничных территорий сохраняется минная опасность. Сегодня еще один мирный житель пострадал от разрыва мины "Лепесток" – он в реанимации, о случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
12:48
Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"
Крупный склад ВСУ уничтожен групповым ракетным ударом
Российская армия уничтожила крупный склад боеприпасов ВСУ в Николаеве, цели достигнуты, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, за сутки российские войска отразили девять атак ВСУ в Донбассе и разбили шесть групп украинских диверсантов под Харьковом и в ЛНР.
В Минобороны также сообщили о суточных потерях противника, которые продолжают расти.
"Бронебойщик" для нужд СВО
Концерн "Техмаш" начал серийный выпуск новейшей авиаракеты "Бронебойщик" для применения в зоне СВО. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин.
"Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО", – сказал Кочкин.
Военный ВСУ
16:39
Потери ВСУ за сутки превысили 700 военнослужащих и наемников
Соучастник убийства Владлена Татарского — в розыске
Соучастник теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), гражданин Украины Юрий Денисов обвинен и объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
"Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", – говорится в сообщении.
 
Главное за деньНовостиСВОКиевУкраинаРоссияВооруженные силы РоссииПотери ВСУПроисшествияДонецкСитуация в Донбассе: новости и комментарииОбстрелы Белгородской областиОбстрелы Курской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиЗерновая сделкаВладлен Татарский (Максим Фомин)Оборонно-промышленный комплекс России
 
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Заголовок открываемого материала
21:54Главные события и заявления дня: 17 мая
21:36Главные новости Крыма: 17 мая
21:15Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
21:02В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху
20:54Почему дети уходят из школы после 9 класса – мнение
20:37В Донецке выросло число жертв обстрела ВСУ
20:19Юбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом формате
20:02Землю снова накроет магнитная буря
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