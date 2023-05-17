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Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Вооруженные силы России уничтожили шесть групп украинских диверсантов на Купянском направлении в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T15:44

2023-05-17T15:44

2023-05-17T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили шесть групп украинских диверсантов на Купянском направлении в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.За сутки потери противника на этом направлении составили около 115 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 83 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.Как сообщалось, Вооруженные силы России за сутки отразили девять атак армии Украины - семь в Донецкой Народной Республике и две в ЛНР. В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеЧто сейчас происходит в Артемовске – информация ПушилинаПять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230513/tri-drg-18-dronov-i-bolee-700-boevikov-i-naemnikov-nazvany-poteri-vsu-1128705680.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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