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Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Вооруженные силы России уничтожили шесть групп украинских диверсантов на Купянском направлении в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T15:44
2023-05-17T15:45
министерство обороны рф
сво
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили шесть групп украинских диверсантов на Купянском направлении в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.За сутки потери противника на этом направлении составили около 115 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 83 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.Как сообщалось, Вооруженные силы России за сутки отразили девять атак армии Украины - семь в Донецкой Народной Республике и две в ЛНР. В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеЧто сейчас происходит в Артемовске – информация ПушилинаПять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20230513/tri-drg-18-dronov-i-bolee-700-boevikov-i-naemnikov-nazvany-poteri-vsu-1128705680.html
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министерство обороны рф, сво, луганская народная республика (лнр), харьковская область, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, диверсанты, новости, вооруженные силы россии
Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Минобороны: российские военные разбили шесть украинских ДРГ под Харьковом и в ЛНР

15:44 17.05.2023 (обновлено: 15:45 17.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные с беспилотником
Российские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили шесть групп украинских диверсантов на Купянском направлении в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.
За сутки потери противника на этом направлении составили около 115 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица "Мста-Б".
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
13 мая, 16:22
Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 83 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.
Как сообщалось, Вооруженные силы России за сутки отразили девять атак армии Украины - семь в Донецкой Народной Республике и две в ЛНР. В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны.
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Министерство обороны РФСВОЛуганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьСобытия в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииДиверсантыНовостиВооруженные силы России
 
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