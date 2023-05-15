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Пять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Пять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Пять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Пять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Российские военные на Купянском направлении пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, еще две разбиты в районе Червоной Дибровы в... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T14:32
2023-05-15T14:32
сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
луганская народная республика (лнр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
харьковская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские военные на Купянском направлении пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, еще две разбиты в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ."В течение ночи благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп", - проинформировали в ведомстве.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. Здесь потери противника составили около 145 военных.Ранее в Харьковской области Вооруженные силы России разгромили две украинские диверсионно-разведывательные группы, а до этого – еще шесть. Пять ДРГ удалось разбить в Харьковской области и Луганской Народной Республике, еще одну уничтожили на Южно-Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВОНа Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемникиРазгром укрепрайона ВСУ: как бьют российские"Тюльпаны"
https://crimea.ria.ru/20230510/gotovil-pokushenie-i-terakty--na-zaporozhe-zaderzhan-diversant-1128632642.html
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сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, харьковская область, новости
Пять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Минобороны: российские военные разбили пять украинских ДРГ за сутки

14:32 15.05.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские военные на Купянском направлении пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, еще две разбиты в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение ночи благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп", - проинформировали в ведомстве.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
10 мая, 10:08
Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант
Кроме того, на Красно-Лиманском направлении подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. Здесь потери противника составили около 145 военных.
Ранее в Харьковской области Вооруженные силы России разгромили две украинские диверсионно-разведывательные группы, а до этого – еще шесть. Пять ДРГ удалось разбить в Харьковской области и Луганской Народной Республике, еще одну уничтожили на Южно-Донецком направлении.
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