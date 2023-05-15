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Пять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Пять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Пять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Российские военные на Купянском направлении пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, еще две разбиты в районе Червоной Дибровы в... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T14:32

2023-05-15T14:32

2023-05-15T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские военные на Купянском направлении пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, еще две разбиты в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ."В течение ночи благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп", - проинформировали в ведомстве.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. Здесь потери противника составили около 145 военных.Ранее в Харьковской области Вооруженные силы России разгромили две украинские диверсионно-разведывательные группы, а до этого – еще шесть. Пять ДРГ удалось разбить в Харьковской области и Луганской Народной Республике, еще одну уничтожили на Южно-Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВОНа Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемникиРазгром укрепрайона ВСУ: как бьют российские"Тюльпаны"

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сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, харьковская область, новости