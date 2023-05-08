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На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники
На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники - РИА Новости Крым, 08.05.2023
На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники
Подразделения группировки ВС РФ "Запад" в ходе боев уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а также разбили пункт временно... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T12:31
2023-05-08T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Подразделения группировки ВС РФ "Запад" в ходе боев уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а также разбили пункт временно дислокации иностранных наемников и сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.По словам Зыбинского, за сутки российскими бойцами были вскрыты и уничтожены две ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны.Кроме того, в районе села Ивановка нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников. Атаку произвел экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб, уточнил начальник пресс-центра.В районе н. п. Великий Бурлук с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" обнаружен и уничтожен зенитно-ракетный комплекс противника "Оса-АКМ". А в ходе контрбатарейной борьбы в районе балки Шевцов Яр огнем САУ "Мста-С" ликвидирована гаубица ВСУ 2С3 "Акация".Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Александр Гордеев сообщил об уничтожении на Запорожском направлении разведгруппы ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область Российские войска уничтожили склад боеприпасов
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, министерство обороны рф, армия и флот, россия
На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники

На Купянском направлении две украинские ДРГ и пункт дислокации иностранных наемников

12:31 08.05.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыстрел
Выстрел - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Подразделения группировки ВС РФ "Запад" в ходе боев уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а также разбили пункт временно дислокации иностранных наемников и сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
По словам Зыбинского, за сутки российскими бойцами были вскрыты и уничтожены две ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны.
"Также сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктах Тимковка, Кисловка, Новомлынск", – отметил Зыбинский.
Кроме того, в районе села Ивановка нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников. Атаку произвел экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб, уточнил начальник пресс-центра.
В районе н. п. Великий Бурлук с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" обнаружен и уничтожен зенитно-ракетный комплекс противника "Оса-АКМ". А в ходе контрбатарейной борьбы в районе балки Шевцов Яр огнем САУ "Мста-С" ликвидирована гаубица ВСУ 2С3 "Акация".
Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Александр Гордеев сообщил об уничтожении на Запорожском направлении разведгруппы ВСУ.
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