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ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область
ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 08.05.2023
ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область
ВСУ на протяжении ночи 8 мая обстреляли пять населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T10:40
2023-05-08T10:40
2023-05-08T10:40
херсонская область
новые регионы россии
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. ВСУ на протяжении ночи 8 мая обстреляли пять населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщили в Минобороны.Отмечается, что жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. Также оценивается ущерб, нанесенный обстрелом ВСУ семи населенных пунктов левобережной Херсонщины (Крынки, Алешки, Днепряны, Корсунка, Кардашинка, Песчановка, Саги) накануне днем. Тогда по жилым районам украинская армия выпустила порядка 50 снарядов.Ответным артиллерийским огнем российский войск ночью 8 мая в районе села Степановка уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, четверо военных ВСУ получили ранения различной степени тяжести, двое погибли. Ранее артиллерийским огнем в районе поселка Антоновка был уничтожен 120 мм минометный расчет, потери противника составили четверо военных, трое получили ранения различной степени тяжести, дополнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили склад боеприпасовВ Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения Наступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова – мнение
https://crimea.ria.ru/20230508/evakuatsiya-iz-opasnykh-rayonov-zaporozhya--kogo-i-kuda-vezut-1128605399.html
херсонская область
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херсонская область, новые регионы россии, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, сво
ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область
ВСУ обстреляли села и поселки левобережья Херсонщины в ночь на 8 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. ВСУ на протяжении ночи 8 мая обстреляли пять населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Нечаево, Таврийск, Горностаевка выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. Также оценивается ущерб, нанесенный обстрелом ВСУ семи населенных пунктов левобережной Херсонщины (Крынки, Алешки, Днепряны, Корсунка, Кардашинка, Песчановка, Саги) накануне днем. Тогда по жилым районам украинская армия выпустила порядка 50 снарядов.
Ответным артиллерийским огнем российский войск ночью 8 мая в районе села Степановка уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, четверо военных ВСУ получили ранения различной степени тяжести, двое погибли. Ранее артиллерийским огнем в районе поселка Антоновка был уничтожен 120 мм минометный расчет, потери противника составили четверо военных, трое получили ранения различной степени тяжести, дополнили в ведомстве.
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