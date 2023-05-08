https://crimea.ria.ru/20230508/vsu-nochyu-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-1128605570.html

ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область

ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 08.05.2023

ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область

ВСУ на протяжении ночи 8 мая обстреляли пять населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T10:40

2023-05-08T10:40

2023-05-08T10:40

херсонская область

новые регионы россии

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. ВСУ на протяжении ночи 8 мая обстреляли пять населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщили в Минобороны.Отмечается, что жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. Также оценивается ущерб, нанесенный обстрелом ВСУ семи населенных пунктов левобережной Херсонщины (Крынки, Алешки, Днепряны, Корсунка, Кардашинка, Песчановка, Саги) накануне днем. Тогда по жилым районам украинская армия выпустила порядка 50 снарядов.Ответным артиллерийским огнем российский войск ночью 8 мая в районе села Степановка уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, четверо военных ВСУ получили ранения различной степени тяжести, двое погибли. Ранее артиллерийским огнем в районе поселка Антоновка был уничтожен 120 мм минометный расчет, потери противника составили четверо военных, трое получили ранения различной степени тяжести, дополнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили склад боеприпасовВ Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения Наступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова – мнение

https://crimea.ria.ru/20230508/evakuatsiya-iz-opasnykh-rayonov-zaporozhya--kogo-i-kuda-vezut-1128605399.html

херсонская область

новые регионы россии

новая каховка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, сво