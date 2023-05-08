https://crimea.ria.ru/20230508/na-zaporozhskom-napravlenii-unichtozhena-razvedgruppa-vsu-1128606330.html
На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ
На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ - РИА Новости Крым, 08.05.2023
На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ
На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ, а на Южно-Донецком пресечена попытка проведения противником разведки боем. Об этом сообщил начальник... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T11:15
2023-05-08T11:15
2023-05-08T11:15
сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости
запорожская область
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128563917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1263b4413a0b9670ece1ac81c6618b82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ, а на Южно-Донецком пресечена попытка проведения противником разведки боем. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Александр Гордеев.Он добавил, что попытку проведения противником разведки боем на Южно-Донецком направлении пресекли передовые подразделения группировки "Восток" при поддержке артиллерии.Кроме того, сообщается, что российские военные уничтожили гаубицу М-777 американского производства в районе населенного пункта Шахтерск, а также гаубицу на вооружении ВСУ и два разведывательных дрона ВСУ "Фурия" и "Лелека" в районе с. Новоселовка. Также уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе Константиновки, гаубица у Катериновки и минометный расчет ВСУ под Угледаром.Ранее в Минобороны сообщили суточные потери украинской армии на основных направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили склад боеприпасов22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем – Минобороны Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнение
https://crimea.ria.ru/20230508/vsu-nochyu-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-1128605570.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128563917_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_417db27fd8ec27c29b3cdc0bbf5a572a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости, запорожская область, армия и флот
На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ
Российские войска уничтожили разведгруппу ВСУ на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ, а на Южно-Донецком пресечена попытка проведения противником разведки боем. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Александр Гордеев.
"На Запорожском направлении в ходе ведения воздушной разведки была вскрыта и уничтожена мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии разведгруппа противника", – сообщил Гордеев.
Он добавил, что попытку проведения противником разведки боем на Южно-Донецком направлении пресекли передовые подразделения группировки "Восток" при поддержке артиллерии.
Кроме того, сообщается, что российские военные уничтожили гаубицу М-777 американского производства в районе населенного пункта Шахтерск, а также гаубицу на вооружении ВСУ и два разведывательных дрона ВСУ "Фурия" и "Лелека" в районе с. Новоселовка. Также уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе Константиновки, гаубица у Катериновки и минометный расчет ВСУ под Угледаром.
Ранее в Минобороны сообщили
суточные потери украинской армии на основных направлениях.
Читайте также на РИА Новости Крым: