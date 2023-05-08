https://crimea.ria.ru/20230508/na-zaporozhskom-napravlenii-unichtozhena-razvedgruppa-vsu-1128606330.html

На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ

На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ - РИА Новости Крым, 08.05.2023

На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ

На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ, а на Южно-Донецком пресечена попытка проведения противником разведки боем. Об этом сообщил начальник... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T11:15

2023-05-08T11:15

2023-05-08T11:15

сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

новости

запорожская область

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ, а на Южно-Донецком пресечена попытка проведения противником разведки боем. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Александр Гордеев.Он добавил, что попытку проведения противником разведки боем на Южно-Донецком направлении пресекли передовые подразделения группировки "Восток" при поддержке артиллерии.Кроме того, сообщается, что российские военные уничтожили гаубицу М-777 американского производства в районе населенного пункта Шахтерск, а также гаубицу на вооружении ВСУ и два разведывательных дрона ВСУ "Фурия" и "Лелека" в районе с. Новоселовка. Также уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе Константиновки, гаубица у Катериновки и минометный расчет ВСУ под Угледаром.Ранее в Минобороны сообщили суточные потери украинской армии на основных направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили склад боеприпасов22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем – Минобороны Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнение

https://crimea.ria.ru/20230508/vsu-nochyu-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-1128605570.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости, запорожская область, армия и флот