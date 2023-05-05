https://crimea.ria.ru/20230505/bolee-600-boevikov-i-naemnikov-v-minoborony-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1128564033.html

Более 600 боевиков и наемников: в Минобороны озвучили потери ВСУ за сутки

Более 600 боевиков и наемников: в Минобороны озвучили потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Более 600 боевиков и наемников: в Минобороны озвучили потери ВСУ за сутки

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на всех направлениях уничтожили порядка 630 украинских военных и наемников, а также более 70 единиц техники. Об этом РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T17:04

2023-05-05T17:04

2023-05-05T17:05

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на всех направлениях уничтожили порядка 630 украинских военных и наемников, а также более 70 единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.Купянское направлениеНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесла удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области.Также в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.За сутки на данном направлении ВСУ потеряли порядка 95 военнослужащих, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также одну артиллерийскую систему М777 производства США.Кроме того, в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.Красно-Лиманское и Донецкое направлениеВ районе населенного пункта Петровское ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.На Донецком направлении противник понес наибольшие потери: до 300 военных и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная артиллерийская установка "Акация".Также в районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка ДНР уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное, Угледар ДНР, Малиновка, Червоное и Новоданиловка Запорожской области.В районе населенного пункта Новомихайловка ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки на данных направлениях потери противника составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в АртемовскБолее 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУАрмия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, игорь конашенков, россия, украина, новости