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Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Пять групп украинских диверсантов разбиты за сутки в Харьковской области и Луганской Народной Республике, еще одна уничтожена на Южно-Донецком направлении. Об... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T15:16
2023-05-10T15:16
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Пять групп украинских диверсантов разбиты за сутки в Харьковской области и Луганской Народной Республике, еще одна уничтожена на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России."В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.Общие потери противника за сутки на Купянском направлении составили около 50 украинских военнослужащих.Действия еще одной украинской диверсионно-разведывательной группы пресечены в районе населенного пункта Владимировка.Ранее подразделения группировки Вооруженных сил РФ "Запад" в ходе боев уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а также разбили пункт временно дислокации иностранных наемников и сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили склад боеприпасовНа Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемникиНа Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230507/pochemu-uchastilis-terakty-i-diversii-so-storony-ukrainy---mnenie-1128592677.html
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сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр)
Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Минобороны: ВС России уничтожили шесть украинских ДРГ в разных районах спецоперации

15:16 10.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота танкистов в зоне СВО
Работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Пять групп украинских диверсантов разбиты за сутки в Харьковской области и Луганской Народной Республике, еще одна уничтожена на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.
Общие потери противника за сутки на Купянском направлении составили около 50 украинских военнослужащих.
Действия еще одной украинской диверсионно-разведывательной группы пресечены в районе населенного пункта Владимировка.
Ранее подразделения группировки Вооруженных сил РФ "Запад" в ходе боев уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а также разбили пункт временно дислокации иностранных наемников и сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении.
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