https://crimea.ria.ru/20230517/rossiyskimi-voyskami-otrazheny-devyat-atak-vsu-1128776255.html

Российскими войсками отражены девять атак ВСУ

Российскими войсками отражены девять атак ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Российскими войсками отражены девять атак ВСУ

Вооруженные силы России отразили семь атак армии Украины в Донецкой Народной Республике, российскими десантниками занят более выгодный рубеж обороны. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T15:23

2023-05-17T15:23

2023-05-17T15:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили семь атак армии Украины в Донецкой Народной Республике, российскими десантниками занят более выгодный рубеж обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие отразили две атаки в ЛНР."Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Уничтожено свыше тридцати украинских военнослужащих и один танк", - уточнили в ведомстве.Ранее подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Севернее и южнее города противником предпринимались массовые попытки атак, но все они отражены, прорывов обороны не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеАрмия России подавила попытку наступления ВСУ на ДонбассеПопытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230517/v-rossii-nachali-proizvodit-noveyshuyu-aviaraketu-dlya-nuzhd-spetsoperatsii-1128773956.html

донецкая народная республика (днр)

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