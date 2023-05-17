Рейтинг@Mail.ru
Российскими войсками отражены девять атак ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230517/rossiyskimi-voyskami-otrazheny-devyat-atak-vsu-1128776255.html
Российскими войсками отражены девять атак ВСУ
Российскими войсками отражены девять атак ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Российскими войсками отражены девять атак ВСУ
Вооруженные силы России отразили семь атак армии Украины в Донецкой Народной Республике, российскими десантниками занят более выгодный рубеж обороны. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T15:23
2023-05-17T15:23
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128775799_0:0:3327:1872_1920x0_80_0_0_1a1670648a513ebaee5a2ce9aeefb656.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили семь атак армии Украины в Донецкой Народной Республике, российскими десантниками занят более выгодный рубеж обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие отразили две атаки в ЛНР."Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Уничтожено свыше тридцати украинских военнослужащих и один танк", - уточнили в ведомстве.Ранее подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Севернее и южнее города противником предпринимались массовые попытки атак, но все они отражены, прорывов обороны не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеАрмия России подавила попытку наступления ВСУ на ДонбассеПопытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230517/v-rossii-nachali-proizvodit-noveyshuyu-aviaraketu-dlya-nuzhd-spetsoperatsii-1128773956.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128775799_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_9ef8d82522a86aa67e37770ccae0186a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости
Российскими войсками отражены девять атак ВСУ

Минобороны РФ: российскими войсками отражены девять украинских атак в ДНР и ЛНР

15:23 17.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" в Южном секторе СВО
Боевая работа САУ Мста-С в Южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили семь атак армии Украины в Донецкой Народной Республике, российскими десантниками занят более выгодный рубеж обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ. В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские военнослужащие отразили две атаки в ЛНР.
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
14:08
В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации
"Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Уничтожено свыше тридцати украинских военнослужащих и один танк", - уточнили в ведомстве.
Ранее подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Севернее и южнее города противником предпринимались массовые попытки атак, но все они отражены, прорывов обороны не допущено.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны
 
Министерство обороны РФСВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23Российскими войсками отражены девять атак ВСУ
14:58Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск
14:46Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
14:45Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены
14:3711 прилетов по Курской области – ранен мужчина
14:26В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой
14:08В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации
13:53Объем сделок РНКБ по проектному финансированию превысил 100 млрд рублей
13:39Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске
13:19Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе
13:05Стрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ
13:00Путин провел совещание с членами правительства. Видео
12:48Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"
12:30Удар ВСУ по Донецку – есть жертвы
12:03Севастополь получит полмиллиарда рублей на поддержку туротрасли
11:37На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС
11:14Симферополь и часть Крыма до вечера без воды – карта отключений
10:58ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионах
10:52Закрыть гештальт: эксперты о важности отмены акта о передаче Крыма УССР
10:38Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четыре дня
Лента новостейМолния