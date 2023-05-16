https://crimea.ria.ru/20230516/chto-seychas-proiskhodit-v-artemovske--informatsiya-pushilina-1128743274.html

Что сейчас происходит в Артемовске – информация Пушилина

Что сейчас происходит в Артемовске – информация Пушилина - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Что сейчас происходит в Артемовске – информация Пушилина

Фланги российских войск в Артемовске усилены за счет переброски дополнительных резервов, ситуация там должна выровняться. Об этом сообщил врио главы Донецкой... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T10:03

2023-05-16T10:03

2023-05-16T10:07

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

артемовск

всу (вооруженные силы украины)

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Фланги российских войск в Артемовске усилены за счет переброски дополнительных резервов, ситуация там должна выровняться. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.Перелома в пользу ВСУ нет"Ситуация (в Артемовске) напряженная, но уже все меньше высоток, которые контролируются вооруженными формированиями Украины. Бойцы "Вагнер" идут вперед, несмотря на все сложности и нелегкую эмоциональную обстановку. На флангах… были у них (ВСУ – ред.) определенные успехи, но я вам скажу, что перекинули с других участков наших ребят, усилили (фланги), поэтому сейчас говорить о каком-то переломном моменте точно не стоит", – сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Врио главы ДНР отметил, что противник бросил на Артемовск очень серьезные резервы, но российские силы "выдерживают, бьются и продвигаются вперед".Ситуация в Марьинке, Авдеевке и УгледареНа Марьнском направлении, по словам Пушилина, "было достаточно горячо", ситуация пока не успокоилась, но даже в этих условиях российские войска улучшают позиции.В направлении Авдеевки и Первомайского российские подразделения продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР."В Авдеевке и в направлении Первомайского продвигаются наши ребята, есть за послений период улучшение позиций – несколько укрепрайонов противника взяли. Террикон остается пока достаточно сложным препятствием, противник там зарылся, и структура там такая, которая позволяет противнику там держаться. Но это ненадолго", - отметил Пушилин.Угледарское направление остается "стабильно напряженным", наблюдаются регулярные попытки с обеих сторон улучшить позиции, рассказал руководитель республики. По его словам, происходит позиционное противостояние, активных действий ни с одной, ни с другой стороны не происходит в силу разных обстоятельств.Накануне Пушилин сообщил, что украинские войска активизировались по всей линии фронта, однако это не контрнаступление, а скорее разведка боем и попытка прощупать российские позиции.Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Севернее и южнее города противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, атаки отражены, прорывов обороны не допущено. Читайте также на РИА Новости Крым: Более 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за сутки Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230516/nochnye-udary-po-infrastrukture-ukrainy--chto-izvestno-1128743029.html

донецкая народная республика (днр)

артемовск

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), артемовск, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости