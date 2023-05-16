https://crimea.ria.ru/20230516/chto-seychas-proiskhodit-v-artemovske--informatsiya-pushilina-1128743274.html
Что сейчас происходит в Артемовске – информация Пушилина
Что сейчас происходит в Артемовске – информация Пушилина - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Что сейчас происходит в Артемовске – информация Пушилина
Фланги российских войск в Артемовске усилены за счет переброски дополнительных резервов, ситуация там должна выровняться. Об этом сообщил врио главы Донецкой... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T10:03
2023-05-16T10:03
2023-05-16T10:07
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
артемовск
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Фланги российских войск в Артемовске усилены за счет переброски дополнительных резервов, ситуация там должна выровняться. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.Перелома в пользу ВСУ нет"Ситуация (в Артемовске) напряженная, но уже все меньше высоток, которые контролируются вооруженными формированиями Украины. Бойцы "Вагнер" идут вперед, несмотря на все сложности и нелегкую эмоциональную обстановку. На флангах… были у них (ВСУ – ред.) определенные успехи, но я вам скажу, что перекинули с других участков наших ребят, усилили (фланги), поэтому сейчас говорить о каком-то переломном моменте точно не стоит", – сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Врио главы ДНР отметил, что противник бросил на Артемовск очень серьезные резервы, но российские силы "выдерживают, бьются и продвигаются вперед".Ситуация в Марьинке, Авдеевке и УгледареНа Марьнском направлении, по словам Пушилина, "было достаточно горячо", ситуация пока не успокоилась, но даже в этих условиях российские войска улучшают позиции.В направлении Авдеевки и Первомайского российские подразделения продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР."В Авдеевке и в направлении Первомайского продвигаются наши ребята, есть за послений период улучшение позиций – несколько укрепрайонов противника взяли. Террикон остается пока достаточно сложным препятствием, противник там зарылся, и структура там такая, которая позволяет противнику там держаться. Но это ненадолго", - отметил Пушилин.Угледарское направление остается "стабильно напряженным", наблюдаются регулярные попытки с обеих сторон улучшить позиции, рассказал руководитель республики. По его словам, происходит позиционное противостояние, активных действий ни с одной, ни с другой стороны не происходит в силу разных обстоятельств.Накануне Пушилин сообщил, что украинские войска активизировались по всей линии фронта, однако это не контрнаступление, а скорее разведка боем и попытка прощупать российские позиции.Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Севернее и южнее города противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, атаки отражены, прорывов обороны не допущено. Читайте также на РИА Новости Крым: Более 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за сутки Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230516/nochnye-udary-po-infrastrukture-ukrainy--chto-izvestno-1128743029.html
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), артемовск, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Что сейчас происходит в Артемовске – информация Пушилина
Пушилин: российские силы перебросили подкрепление на фланги в Артемовске
10:03 16.05.2023 (обновлено: 10:07 16.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Фланги российских войск в Артемовске усилены за счет переброски дополнительных резервов, ситуация там должна выровняться. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Перелома в пользу ВСУ нет
"Ситуация (в Артемовске) напряженная, но уже все меньше высоток, которые контролируются вооруженными формированиями Украины. Бойцы "Вагнер" идут вперед, несмотря на все сложности и нелегкую эмоциональную обстановку. На флангах… были у них (ВСУ – ред.) определенные успехи, но я вам скажу, что перекинули с других участков наших ребят, усилили (фланги), поэтому сейчас говорить о каком-то переломном моменте точно не стоит", – сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Врио главы ДНР отметил, что противник бросил на Артемовск очень серьезные резервы, но российские силы "выдерживают, бьются и продвигаются вперед".
Ситуация в Марьинке, Авдеевке и Угледаре
На Марьнском направлении, по словам Пушилина, "было достаточно горячо", ситуация пока не успокоилась, но даже в этих условиях российские войска улучшают позиции.
"Противник закрепился на нескольких серьезных укреплениях, которые они долго готовили. Трудно их оттуда выбить, кроме того, они постоянно перебрасывают туда резервы. Даже были моменты, что (противник) огрызался и пытался наших ребят с позиций выдавить, но ребята этого не допустили", – рассказал он.
В направлении Авдеевки и Первомайского российские подразделения продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР.
"В Авдеевке и в направлении Первомайского продвигаются наши ребята, есть за послений период улучшение позиций – несколько укрепрайонов противника взяли. Террикон остается пока достаточно сложным препятствием, противник там зарылся, и структура там такая, которая позволяет противнику там держаться. Но это ненадолго", - отметил Пушилин.
Угледарское направление остается "стабильно напряженным", наблюдаются регулярные попытки с обеих сторон улучшить позиции, рассказал руководитель республики. По его словам, происходит позиционное противостояние, активных действий ни с одной, ни с другой стороны не происходит в силу разных обстоятельств.
Накануне Пушилин сообщил
, что украинские войска активизировались по всей линии фронта, однако это не контрнаступление, а скорее разведка боем и попытка прощупать российские позиции.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Севернее и южнее города противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, атаки отражены, прорывов обороны не допущено.
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