https://crimea.ria.ru/20230515/bolee-600-pogibshikh-dva-sbitykh-vertoleta-i-21-dron--poteri-vsu-za-sutki-1128731081.html

Более 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за сутки

Более 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Более 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за сутки

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 650 украинских военных, а также разбили свыше 40... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T15:19

2023-05-15T15:19

2023-05-15T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 650 украинских военных, а также разбили свыше 40 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области. Кроме того, российские военные пресекли действия трех украинских диверсионно- разведывательных групп."Потери противника на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.Красно-Лиманское направлениеРаботающая на этом направлении группировка войск "Центр" нанесла удары по живой силе и технике ВСУ возле села Невское Луганской Народной Республики. Ликвидированы еще две группы украинских диверсантов."За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.Донецкое направлениеНаиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовск, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе села Красное в ДНР. Здесь авиационными ударами и артиллерийским огнем поражены украинские силы в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.Южно-Донецкое и Запорожское направленияЗдесь работает группировка сил "Восток". За сутки военнослужащие нанесли поражение силам ВСУ в районах Водяного и Угледара. Потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, а также пять автомобилей.Кроме того, на Херсонском направлении ликвидировано около 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.В районе населенного пункта Кривая Лука (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.Работа авиации"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка Донецкой Народной Республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины", -проинформировали в Минобороны.В целом за сутки авиацией и артиллерией группировок войск ВС России поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowПять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВОАктивизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронте

https://crimea.ria.ru/20230515/vsu-obstrelyali-11-naselennykh-punktov-khersonskoy-oblasti-1128722516.html

https://crimea.ria.ru/20230514/popytki-vsu-prorvat-oboronu-v-artemovske-otrazheny-zayavili-v-minoborony-1128714417.html

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