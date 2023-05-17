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Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой инициативы на два месяца. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T17:23
2023-05-17T17:23
турция
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
политика
россия
в мире
новости
украина
черное море
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой инициативы на два месяца. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение турецкого лидера к депутатам сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что Анкара будет прилагать "все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения".Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая - на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Читайте также на РИА Новости Крым:Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявлениеВ Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделкуМИД России: зерновая сделка обслуживает экспорт Киева в интересах Запада
https://crimea.ria.ru/20230425/ukrainu-zhdet-golodomor--ekspert-1128337256.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, политика, россия, в мире, новости, украина, черное море, оон
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки

Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца

17:23 17.05.2023
 
© Vyacheslav ProkofyevПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган
© Vyacheslav Prokofyev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой инициативы на два месяца. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение турецкого лидера к депутатам сообщает РИА Новости.
"Соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей", - заявил Эрдоган.
Он подчеркнул, что Анкара будет прилагать "все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения".
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Зерновая сделка

Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.
18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая - на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаПолитикаРоссияВ миреНовостиУкраинаЧерное мореООН
 
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