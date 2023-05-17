https://crimea.ria.ru/20230517/poteri-vsu-za-sutki-prevysili-700-voennosluzhaschikh-i-naemnikov-1128782694.html

Потери ВСУ за сутки превысили 700 военнослужащих и наемников

Потери ВСУ за сутки превысили 700 военнослужащих и наемников - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Потери ВСУ за сутки превысили 700 военнослужащих и наемников

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 750 украинских военных и наемников, разгромили более 40 единиц... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T16:39

2023-05-17T16:39

2023-05-17T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 750 украинских военных и наемников, разгромили более 40 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражена живая сила и техника украинских сил в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области. Также на этом направлении пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.Красно-Лиманское направлениеАвиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удар по подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две атаки штурмовых групп ВСУ, ликвидировано более 30 украинских военнослужащих и один танк."Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - отметили в ведомстве.Донецкое направлениеШтурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Подразделения группировки войск "Южная" сдерживали противника на флангах. За сутки здесь войсками отражены семь атак ВСУ.Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены силы противника возле Константиновки и Красного. Авиация совершила семь самолетовылетов, а артиллерия выполнила 64 огневые задачи.Кроме того, возле Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а у села Ступочки - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Южно-Донецкое и Запорожское направленияЗдесь работает группировка войск "Восток". Российские силы нанесли поражение подразделениям противника в районах сел Павловка, Шевченко, Червоное, Великая Новоселка в ДНР, Новоданиловка и Малая Токмачка в Запорожской области."За сутки на данных направлениях потери противника составили порядка 150 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30", - отметили в ведомстве.Херсонское направлениеОгневым поражением ликвидированы около 40 военнослужащих ВСУ, два бронеавтомобиля, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы "Гром" ВСУ, а в районе острова Великий - наблюдательный пункт сил специальных операций Украины. Кроме того, возле Преображенки нанесен удар по пункту управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ.Работа авиации и артиллерииСредствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 19 украинских беспилотников. Дроны сбиты на территориями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 427 самолетов, 233 вертолета, 4 197 беспилотников, 422 зенитных ракетных комплекса, 9 206 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеРоссийскими войсками отражены девять атак ВСУШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230517/v-rossii-nachali-proizvodit-noveyshuyu-aviaraketu-dlya-nuzhd-spetsoperatsii-1128773956.html

https://crimea.ria.ru/20230517/vsu-vypustili-135-snaryadov-po-khersonskoy-oblasti-1128767815.html

https://crimea.ria.ru/20230517/s-vernym-drugom-na-brone-kak-sobaka-voyuet-v-raschete-uragana-1128765578.html

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херсон

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артемовск

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