https://crimea.ria.ru/20230517/souchastnik-ubiystva-vladlena-tatarskogo-obyavlen-v-rozysk-1128775095.html

Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск

Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск

Соучастнику теракта в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), гражданину Украины Юрию Денисову заочно... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T14:58

2023-05-17T14:58

2023-05-17T15:29

ск рф (следственный комитет российской федерации)

владлен татарский (максим фомин)

происшествия

санкт-петербург

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

новости

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Соучастнику теракта в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), гражданину Украины Юрию Денисову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. Об этом информировала пресс-служба СК России.Ранее в ФСБ России сообщили, что взрыв в кафе вместе с исполнительницей Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Бомбу он ей передал через посредника. В Москву, по данным силовиков, украинец въехал из Киева через Латвию. А после совершения теракта 3 апреля вылетел транзитом через Армению в Турцию.По данным следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей теракт. Ему предъявлено обвинение по п. б ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и иных лиц, причастных к его совершению.Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По данным следствия, по указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова. В результате последовавшего взрыва журналист погиб, ранения различной степени тяжести получили около 40 человек. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. 4 апреля Главное следственное управление СК России предъявило Треповой обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы, повлекшего смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца.Позже в ФСБ сообщили, что теракт в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, был организован украинскими спецслужбами и их агентами, в том числе из числа российских оппозиционеров. Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство Татарского организовано спецслужбами Украины - ФСБЗахарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхМИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге

https://crimea.ria.ru/20230404/aksenov-potreboval-bystrogo-i-sokrushitelnogo-vozmezdiya-za-tatarskogo-1127965502.html

https://crimea.ria.ru/20230404/darya-trepova-arestovana-po-delu-o-terakte-v-peterburge-1127980532.html

https://crimea.ria.ru/20230404/zapad-sozdal-terroristicheskoe-gosudarstvo-v-tsentre-evropy---volodin-1127962168.html

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