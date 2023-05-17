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Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск
Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск
Соучастнику теракта в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), гражданину Украины Юрию Денисову заочно... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T14:58
2023-05-17T15:29
ск рф (следственный комитет российской федерации)
владлен татарский (максим фомин)
происшествия
санкт-петербург
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
новости
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Соучастнику теракта в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), гражданину Украины Юрию Денисову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. Об этом информировала пресс-служба СК России.Ранее в ФСБ России сообщили, что взрыв в кафе вместе с исполнительницей Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Бомбу он ей передал через посредника. В Москву, по данным силовиков, украинец въехал из Киева через Латвию. А после совершения теракта 3 апреля вылетел транзитом через Армению в Турцию.По данным следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей теракт. Ему предъявлено обвинение по п. б ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и иных лиц, причастных к его совершению.Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По данным следствия, по указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова. В результате последовавшего взрыва журналист погиб, ранения различной степени тяжести получили около 40 человек. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. 4 апреля Главное следственное управление СК России предъявило Треповой обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы, повлекшего смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца.Позже в ФСБ сообщили, что теракт в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, был организован украинскими спецслужбами и их агентами, в том числе из числа российских оппозиционеров. Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство Татарского организовано спецслужбами Украины - ФСБЗахарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхМИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге
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ск рф (следственный комитет российской федерации), владлен татарский (максим фомин), происшествия, санкт-петербург, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, новости, украина, россия
Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск

Следком заочно обвинил и объявил в розыск украинца Денисова по делу об убийстве Татарского

14:58 17.05.2023 (обновлено: 15:29 17.05.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Соучастнику теракта в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), гражданину Украины Юрию Денисову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. Об этом информировала пресс-служба СК России.
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Ранее в ФСБ России сообщили, что взрыв в кафе вместе с исполнительницей Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Бомбу он ей передал через посредника. В Москву, по данным силовиков, украинец въехал из Киева через Латвию. А после совершения теракта 3 апреля вылетел транзитом через Армению в Турцию.
"По результатам комплекса проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что одним из соучастников указанного преступления является гражданин Украины Юрий Денисов. Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", – сообщили в СК.
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По данным следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей теракт. Ему предъявлено обвинение по п. б ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и иных лиц, причастных к его совершению.
Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По данным следствия, по указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова. В результате последовавшего взрыва журналист погиб, ранения различной степени тяжести получили около 40 человек. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося.
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4 апреля Главное следственное управление СК России предъявило Треповой обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы, повлекшего смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца.
Позже в ФСБ сообщили, что теракт в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, был организован украинскими спецслужбами и их агентами, в том числе из числа российских оппозиционеров.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Владлен Татарский (Максим Фомин)ПроисшествияСанкт-ПетербургВзрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойНовостиУкраинаРоссия
 
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