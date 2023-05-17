Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск
Следком заочно обвинил и объявил в розыск украинца Денисова по делу об убийстве Татарского
14:58 17.05.2023 (обновлено: 15:29 17.05.2023)
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Соучастнику теракта в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), гражданину Украины Юрию Денисову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. Об этом информировала пресс-служба СК России.
Ранее в ФСБ России сообщили, что взрыв в кафе вместе с исполнительницей Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Бомбу он ей передал через посредника. В Москву, по данным силовиков, украинец въехал из Киева через Латвию. А после совершения теракта 3 апреля вылетел транзитом через Армению в Турцию.
"По результатам комплекса проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что одним из соучастников указанного преступления является гражданин Украины Юрий Денисов. Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", – сообщили в СК.
4 апреля, 18:41Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге
По данным следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей теракт. Ему предъявлено обвинение по п. б ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и иных лиц, причастных к его совершению.
Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По данным следствия, по указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова. В результате последовавшего взрыва журналист погиб, ранения различной степени тяжести получили около 40 человек. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося.
4 апреля Главное следственное управление СК России предъявило Треповой обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы, повлекшего смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца.
Позже в ФСБ сообщили, что теракт в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, был организован украинскими спецслужбами и их агентами, в том числе из числа российских оппозиционеров.
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