https://crimea.ria.ru/20230413/ubiystvo-tatarskogo-organizovano-spetssluzhbami-ukrainy---fsb-1128152069.html

Убийство Татарского организовано спецслужбами Украины - ФСБ

Убийство Татарского организовано спецслужбами Украины - ФСБ - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Убийство Татарского организовано спецслужбами Украины - ФСБ

Теракт в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, организован украинскими спецслужбами и их агентами, в том числе из числа российских... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T10:39

2023-04-13T10:39

2023-04-13T10:40

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

владлен татарский (максим фомин)

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

дарья трепова

санкт-петербург

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Теракт в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, организован украинскими спецслужбами и их агентами, в том числе из числа российских оппозиционеров, сообщила в четверг ФСБ.По данным ФСБ, взрыв в кафе вместе с исполнительницей Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который через посредника передал ей бомбу. Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через Латвию.После теракта 3 апреля он вылетел транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова** и Ивана Жданова**.Теракт в кафе на Университетской набережной произошел 2 апреля. По данным следствия, по указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова. В результате последовавшего взрыва он погиб, а ранения различной степени тяжести получили около 40 человек. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. 4 апреля главное следственное управление СК России предъявило Треповой обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы, что повлекло смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенное организованной группой. А вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца.Дарья Трепова на данный момент находится в СИЗО Лефортово, ведется следствие. По ее словам, она подозревала, что в статуэтке находится "что-то плохое", но не знала, что именно.*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.Читайте также на РИА Новости Крым:Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте в ПетербургеЗапад создал террористическое государство в центре Европы - Володин"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, дарья трепова, санкт-петербург, новости