https://crimea.ria.ru/20230617/vsu-obstrelyali-novuyu-kakhovku--razrusheny-doma-1129453675.html

ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома

ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома - РИА Новости Крым, 17.06.2023

ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома

Украинские боевики днем 17 июня обстреляли Новую Каховку – разрушены шесть жилых домов, число пострадавших людей уточняется. Об этом сообщили в оперштаб ВГА... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T19:29

2023-06-17T19:29

2023-06-17T19:29

новая каховка

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/11/1129453287_0:315:591:647_1920x0_80_0_0_2990400f2bd74f7e37c5a00cf15644b4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики днем 17 июня обстреляли Новую Каховку – разрушены шесть жилых домов, число пострадавших людей уточняется. Об этом сообщили в оперштаб ВГА Новой Каховки.Здесь отметили, что разрушения получили шесть домов. Информация о пострадавших мирных жителях уточняется.Ране 17 июня в экстренных службах Херсонской области сообщили, что ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по 13 населенным пунктам Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок

https://crimea.ria.ru/20230617/gruppirovkoy-dnepr-unichtozhena-pozitsiya-vsu-minomety-i-artilleriya-1129448924.html

новая каховка

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новые регионы россии