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ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома
ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома - РИА Новости Крым, 17.06.2023
ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома
Украинские боевики днем 17 июня обстреляли Новую Каховку – разрушены шесть жилых домов, число пострадавших людей уточняется. Об этом сообщили в оперштаб ВГА... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T19:29
2023-06-17T19:29
2023-06-17T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики днем 17 июня обстреляли Новую Каховку – разрушены шесть жилых домов, число пострадавших людей уточняется. Об этом сообщили в оперштаб ВГА Новой Каховки.Здесь отметили, что разрушения получили шесть домов. Информация о пострадавших мирных жителях уточняется.Ране 17 июня в экстренных службах Херсонской области сообщили, что ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по 13 населенным пунктам Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок
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новая каховка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новые регионы россии
ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома
ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку — разрушены шесть домов