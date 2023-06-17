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ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома
ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома - РИА Новости Крым, 17.06.2023
ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома
Украинские боевики днем 17 июня обстреляли Новую Каховку – разрушены шесть жилых домов, число пострадавших людей уточняется. Об этом сообщили в оперштаб ВГА... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T19:29
2023-06-17T19:29
новая каховка
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики днем 17 июня обстреляли Новую Каховку – разрушены шесть жилых домов, число пострадавших людей уточняется. Об этом сообщили в оперштаб ВГА Новой Каховки.Здесь отметили, что разрушения получили шесть домов. Информация о пострадавших мирных жителях уточняется.Ране 17 июня в экстренных службах Херсонской области сообщили, что ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по 13 населенным пунктам Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок
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новая каховка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новые регионы россии
ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома

ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку — разрушены шесть домов

19:29 17.06.2023
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел Новой Каховки
Обстрел Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики днем 17 июня обстреляли Новую Каховку – разрушены шесть жилых домов, число пострадавших людей уточняется. Об этом сообщили в оперштаб ВГА Новой Каховки.
"Сегодняшние обстрелы – по мирному населению, где нет военных, нет позиций. Абсолютно гражданские люди, и так попавшие в чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в результате разрушения ГЭС, которые страдают от отключения света, воды. Но продолжаются разрушительные удары террористического государства", – рассказали в оперштабе.
Здесь отметили, что разрушения получили шесть домов. Информация о пострадавших мирных жителях уточняется.
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел Новой Каховки
Обстрел Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
Обстрел Новой Каховки
Ране 17 июня в экстренных службах Херсонской области сообщили, что ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по 13 населенным пунктам Херсонщины.
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрелы в Новой Каховке
Обстрелы в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
Обстрелы в Новой Каховке
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