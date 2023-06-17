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ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 17.06.2023
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине
Украинские боевики обстреляли 13 населенных пунктов на левобережье Херсонской области, выпустив за сутки более 100 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T12:58
2023-06-17T12:58
2023-06-17T12:58
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 13 населенных пунктов на левобережье Херсонской области, выпустив за сутки более 100 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Минувшей ночью ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в пяти населенных пунктах: Новой Каховке и Каховке, Кардашинке, Сергеевке и Первомайке, выпустив всего 33 снаряда.Еще 76 снарядов обрушились на мирных населенные пункты днем. Кроме Новой Каховки, удары по которой преступный киевский режим осуществляет круглосуточно, пострадали Алешки, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Пролетарка и Казачьи Лагеря.Ранее 17 июня в экстренных службах региона сообщили, что за сутки группировкой "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция ВСУ, а на двух направлениях – минометные расчеты, артиллерия и техника противника.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS "Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войска
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, новые регионы россии
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине
ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов из ствольной артиллерии по Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 13 населенных пунктов на левобережье Херсонской области, выпустив за сутки более 100 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Минувшей ночью ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в пяти населенных пунктах: Новой Каховке и Каховке, Кардашинке, Сергеевке и Первомайке, выпустив всего 33 снаряда.
Еще 76 снарядов обрушились на мирных населенные пункты днем. Кроме Новой Каховки, удары по которой преступный киевский режим осуществляет круглосуточно, пострадали Алешки, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Пролетарка и Казачьи Лагеря.
"Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – говорится в сообщении.
Ранее 17 июня в экстренных службах региона сообщили, что за сутки группировкой "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция ВСУ, а на двух направлениях – минометные расчеты, артиллерия и техника противника.
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