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Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS
Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T12:19
2023-06-16T12:19
сво
министерство обороны рф
пво
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 238 вертолетов, 4 652 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 018 танков и другие виды боевой военной техники и вооружения.Как сообщалось, накануне российские войска отразили пять атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, а также уничтожили два вражеских самолета, два склада и один командный пункт. Также было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерияВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20230616/snayper--glaza-fronta-boevoy-strelok-rasskazal-o-svoey-roli-na-voyne-1129404331.html
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сво, министерство обороны рф, пво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), himars, новости
Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS

Минобороны: российские силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника и четыре снаряда HIMARS

12:19 16.06.2023
 
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре снаряда HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Верхнеторецкое ДНР, Сватово ЛНР, а также Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 238 вертолетов, 4 652 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 018 танков и другие виды боевой военной техники и вооружения.
Как сообщалось, накануне российские войска отразили пять атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, а также уничтожили два вражеских самолета, два склада и один командный пункт. Также было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
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