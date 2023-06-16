https://crimea.ria.ru/20230616/rossiyskaya-pvo-sbila-22-ukrainskikh-drona-i-chetyre-snaryada-himars-1129429190.html

Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS

Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T12:19

2023-06-16T12:19

2023-06-16T12:19

сво

министерство обороны рф

пво

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 238 вертолетов, 4 652 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 018 танков и другие виды боевой военной техники и вооружения.Как сообщалось, накануне российские войска отразили пять атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, а также уничтожили два вражеских самолета, два склада и один командный пункт. Также было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерияВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230616/snayper--glaza-fronta-boevoy-strelok-rasskazal-o-svoey-roli-na-voyne-1129404331.html

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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сво, министерство обороны рф, пво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), himars, новости