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ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА
ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 15.06.2023
ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА
Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны. РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T14:12
2023-06-15T14:21
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны.Краснолиманское направлениеОперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией группировки войск "Центр" поразила подразделения противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, отметили в Минобороны.Кроме того, в районах населенных пунктов Терны в ДНР и Кузьмино в ЛНР российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Всего за сутки уничтожено:Купянское направлениеАвиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразила живую силу и технику украинской армии в районе Масютовки, Молчаново, Кисловки и Берестового в Харьковской области, сообщили в министерстве.Помимо этого, в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.За сутки войска противника потеряли до 30-ти солдат, два автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", добавили в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости
ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА

Минобороны: ВКС России нанесли удар по местам производства беспилотников на Украине

14:12 15.06.2023 (обновлено: 14:21 15.06.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ЗРС С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов ЗРС С-300ПМ2 Фаворит в ходе специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны.
"Сегодня ночью Воздушно-космические силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — заявили в ведомстве.

Краснолиманское направление

Оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией группировки войск "Центр" поразила подразделения противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, отметили в Минобороны.
Кроме того, в районах населенных пунктов Терны в ДНР и Кузьмино в ЛНР российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Всего за сутки уничтожено:
  • более 50 военнослужащих ВСУ;
  • две боевые бронированные машины;
  • самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика";
  • гаубица Д-30.

Купянское направление

Авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразила живую силу и технику украинской армии в районе Масютовки, Молчаново, Кисловки и Берестового в Харьковской области, сообщили в министерстве.
Помимо этого, в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.
За сутки войска противника потеряли до 30-ти солдат, два автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", добавили в оборонном ведомстве.
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