https://crimea.ria.ru/20230615/vs-rossii-udarili-po-mestam-proizvodstva-udarnykh-ukrainskikh-bespilotnikov-1129407446.html

ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА

ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 15.06.2023

ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА

Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны. РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T14:12

2023-06-15T14:12

2023-06-15T14:21

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

сво

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны.Краснолиманское направлениеОперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией группировки войск "Центр" поразила подразделения противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, отметили в Минобороны.Кроме того, в районах населенных пунктов Терны в ДНР и Кузьмино в ЛНР российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Всего за сутки уничтожено:Купянское направлениеАвиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразила живую силу и технику украинской армии в районе Масютовки, Молчаново, Кисловки и Берестового в Харьковской области, сообщили в министерстве.Помимо этого, в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.За сутки войска противника потеряли до 30-ти солдат, два автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", добавили в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей

https://crimea.ria.ru/20230615/ataka-9-bespilotnikov-na-krym-chto-izvestno-1129395073.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости