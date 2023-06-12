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Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
В Херсоне украинские военные обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T11:23
2023-06-12T11:23
херсон
всу (вооруженные силы украины)
украина
новые регионы россии
новости
происшествия
нацполиция украины
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне украинские военные обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В воскресенье, 11 июня, в Национальную полицию Украины поступило заявление от двух эвакуированных из города гражданок Украины, проживающих на улице Черноморской. О краже пострадавшие узнали от соседки, которая решила остаться.Ранее сообщалось, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВ Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчинОбворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона
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РИА Новости Крым
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсон, всу (вооруженные силы украины), украина, новые регионы россии, новости, происшествия, нацполиция украины, херсонская область
Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей

В Херсоне украинские военные грабят дома эвакуированных жителей

11:23 12.06.2023
 
© Суспiльне ХерсонЗатопленные улицы Херсона
Затопленные улицы Херсона
© Суспiльне Херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне украинские военные обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В воскресенье, 11 июня, в Национальную полицию Украины поступило заявление от двух эвакуированных из города гражданок Украины, проживающих на улице Черноморской.
"Женщины просят принять меры против противоправных действий украинских военных, обокравших их дома - они забрали бытовую технику и личные вещи, которые погрузили в лодки, а затем убыли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
О краже пострадавшие узнали от соседки, которая решила остаться.
Ранее сообщалось, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.
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ХерсонВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовые регионы РоссииНовостиПроисшествияНацполиция УкраиныХерсонская область
 
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Заголовок открываемого материала
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11:23Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
10:58Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки
10:46В Херсонской области разбиты пункты дислокации и техника ВСУ
10:27Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня
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