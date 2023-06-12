https://crimea.ria.ru/20230612/grabyat-opustevshie-doma-v-khersone-vsu-vynosyat-tekhniku-mestnykh-zhiteley-1129327274.html

Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей

Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей

В Херсоне украинские военные обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T11:23

2023-06-12T11:23

2023-06-12T11:23

херсон

всу (вооруженные силы украины)

украина

новые регионы россии

новости

происшествия

нацполиция украины

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129231882_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_b8c1ca5187504dec81d033b14245ba62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне украинские военные обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В воскресенье, 11 июня, в Национальную полицию Украины поступило заявление от двух эвакуированных из города гражданок Украины, проживающих на улице Черноморской. О краже пострадавшие узнали от соседки, которая решила остаться.Ранее сообщалось, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВ Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчинОбворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона

херсон

украина

новые регионы россии

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, всу (вооруженные силы украины), украина, новые регионы россии, новости, происшествия, нацполиция украины, херсонская область