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Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
В Херсоне украинские военные обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T11:23
2023-06-12T11:23
2023-06-12T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне украинские военные обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В воскресенье, 11 июня, в Национальную полицию Украины поступило заявление от двух эвакуированных из города гражданок Украины, проживающих на улице Черноморской. О краже пострадавшие узнали от соседки, которая решила остаться.Ранее сообщалось, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВ Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчинОбворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона
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РИА Новости Крым
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херсон, всу (вооруженные силы украины), украина, новые регионы россии, новости, происшествия, нацполиция украины, херсонская область
Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
В Херсоне украинские военные грабят дома эвакуированных жителей