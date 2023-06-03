https://crimea.ria.ru/20230603/obvorovyvayut-po-nocham-vsu-vynosyat-kassu-v-magazinakh-khersona-1129167008.html

Обворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона

Обворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Обворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона

Украинские военные не только обворовывают квартиры и дома жителей правобережья Херсона, но и выносят деньги из касс магазинов, проникая в торговые точки по... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T16:53

2023-06-03T16:53

2023-06-03T16:53

всу (вооруженные силы украины)

херсон

происшествия

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нацполиция украины

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Украинские военные не только обворовывают квартиры и дома жителей правобережья Херсона, но и выносят деньги из касс магазинов, проникая в торговые точки по ночам. Очередной случай произошел накануне, сообщают экстренные службы Херсонщины со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.Сообщение о краже в продуктовом магазине "Идеал" на улице Текстильщиков в Херсоне поступило правоохранителям в 8 утра 2 июня.К силовикам обратилась продавец Галина П. 1970 года рождения. Женщина рассказала, что, придя на работу около 7 утра, обнаружила, что в магазине разбито окно со стороны фасада. Выяснилось, что исчезли все деньги из кассы – 40 тысяч гривен (87 тыс. рублей – ред.) и некоторые продукты.Свидетелями ночной облавы на магазин стали живущие поблизости люди.Камер видеонаблюдения в магазине не было, а полиция отказалась заводить дело, мотивировав тем, что свидетели плохо описали черты лица военнослужащих для доказательства произошедшего.Экстренные службы и СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищения имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. На днях националисты угнали у жителя Херсона "ГАЗель", ранее люди в военной форме похитили из квартиры местной жительницы, которая сама открыла им дверь, все сбережения. А у местного жителя взломали квартиру в его отсутствие и вынесли ценное имущество. Также известно о случаях похищений людей: военнослужащие ВСУ хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктамВыбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя ХерсонаБолее 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), херсон, происшествия, новости, нацполиция украины, украина, общество