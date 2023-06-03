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Обворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона
Обворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Обворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона
Украинские военные не только обворовывают квартиры и дома жителей правобережья Херсона, но и выносят деньги из касс магазинов, проникая в торговые точки по... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T16:53
2023-06-03T16:53
2023-06-03T16:53
всу (вооруженные силы украины)
херсон
происшествия
новости
нацполиция украины
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Украинские военные не только обворовывают квартиры и дома жителей правобережья Херсона, но и выносят деньги из касс магазинов, проникая в торговые точки по ночам. Очередной случай произошел накануне, сообщают экстренные службы Херсонщины со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.Сообщение о краже в продуктовом магазине "Идеал" на улице Текстильщиков в Херсоне поступило правоохранителям в 8 утра 2 июня.К силовикам обратилась продавец Галина П. 1970 года рождения. Женщина рассказала, что, придя на работу около 7 утра, обнаружила, что в магазине разбито окно со стороны фасада. Выяснилось, что исчезли все деньги из кассы – 40 тысяч гривен (87 тыс. рублей – ред.) и некоторые продукты.Свидетелями ночной облавы на магазин стали живущие поблизости люди.Камер видеонаблюдения в магазине не было, а полиция отказалась заводить дело, мотивировав тем, что свидетели плохо описали черты лица военнослужащих для доказательства произошедшего.Экстренные службы и СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищения имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. На днях националисты угнали у жителя Херсона "ГАЗель", ранее люди в военной форме похитили из квартиры местной жительницы, которая сама открыла им дверь, все сбережения. А у местного жителя взломали квартиру в его отсутствие и вынесли ценное имущество. Также известно о случаях похищений людей: военнослужащие ВСУ хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктамВыбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя ХерсонаБолее 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт
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всу (вооруженные силы украины), херсон, происшествия, новости, нацполиция украины, украина, общество
Обворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона
Украинские военные обворовывают магазины правобережной Херсонщины по ночам
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Украинские военные не только обворовывают квартиры и дома жителей правобережья Херсона, но и выносят деньги из касс магазинов, проникая в торговые точки по ночам. Очередной случай произошел накануне, сообщают экстренные службы Херсонщины со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.
Сообщение о краже в продуктовом магазине "Идеал" на улице Текстильщиков в Херсоне поступило правоохранителям в 8 утра 2 июня.
К силовикам обратилась продавец Галина П. 1970 года рождения. Женщина рассказала, что, придя на работу около 7 утра, обнаружила, что в магазине разбито окно со стороны фасада. Выяснилось, что исчезли все деньги из кассы – 40 тысяч гривен (87 тыс. рублей – ред.) и некоторые продукты.
Свидетелями ночной облавы на магазин стали живущие поблизости люди.
"Трое свидетелей, которые видели данное происшествие из дома, расположенного рядом с магазином, рассказывают, что двое незнакомых людей в форме ВСУ, примерно в 05.30 утра, разбили окно и проникли в магазин", – говорится в сообщении.
Камер видеонаблюдения в магазине не было, а полиция отказалась заводить дело, мотивировав тем, что свидетели плохо описали черты лица военнослужащих для доказательства произошедшего.
Экстренные службы и СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищения имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. На днях националисты угнали у жителя Херсона "ГАЗель"
, ранее люди в военной форме похитили
из квартиры местной жительницы, которая сама открыла им дверь, все сбережения. А у местного жителя взломали квартиру
в его отсутствие и вынесли ценное имущество.
Также известно о случаях похищений людей
: военнослужащие ВСУ хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.
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